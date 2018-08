Bramon es compromet a desencallar les variants de Bàscara i Pont de Molins

El subdelegat del govern a Girona, Albert Bramon, va deixar ahir molt clar en una entrevista que caldrà desencallar la variant de Pont de Molins i la de Bàscara. De fet, el subdelegat de l'Estat s'ha marcat com a objectiu durant aquesta legislatura poder resoldre aquestes dues infraestructures. Segons Bramon, independentment de la liberalització de l'autopista, cal pensar en una solució per a aquests dos municipis que permeti descongestionar el trànsit que pateixen diàriament pels carrers de dins del nucli urbà.

Bramon va afirmar que caldrà «jugar la carta del 2019» per poder lligar el projecte de les dues variants en els propers pressupostos generals i així deixar encarrilades les dues infraestructures abans que no hi hagi cap canvi en el govern espanyol. Si de cara al 2019 s'aconseguís que ja hi hagi la redacció dels dos projectes, això permetria deixar les dues variants a punt per començar les obres al 2020. Bramon s'ha compromès a treballar perquè mentre estigui al càrrec de la subdelegació les dues variants «es realitzin i es facin».

De moment, però, Albert Bramon encara no ha pogut parlar amb l'actual ministre de Foment, José Luís Ábalos, sobre la possibilitat d'incloure les dues variants en els futurs pressupostos. El que sí que ja ha fet el subdelegat és reunir-se amb la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, per remarcar-li la importància d'aquesta inversió. Les últimes notícies són que Cunillera ja ha fet la petició al Ministeri per poder parlar-ne i ara Albert Bramon està «pendent de tractar el tema» amb el ministre.