Ciberassetjament a dues menors discapacitades intel·lectuals des de Blanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Blanes per ciberassetjament a dues menors amb discapacitat intel·lectual. A més d'aconseguir imatges de menors amb contingut pornogràfic, l'autor intentava quedar amb les víctimes amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals.

L'home ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars -té antecedents per pornografia infantil i abús sexual- i actualment es trobava en tercer grau penitenciari. El jutge l'ha enviat a presó.

La detenció ha anat a càrrec dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). L'arrestat és un home de 34 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Blanes. Ha quedat acusat com a presumpte autor de diversos delictes contra la indemnitat sexual de menors.

La investigació va iniciar-se al juliol, quan agents de la Unitat Central de Delictes Informàtics van conèixer la denúncia d'una mare que explicava que la seva filla, amb discapacitat intel·lectual, havia patit diferents episodis de ciberassetjament. L'objectiu de l'assetjador era l'autoproducció d'imatges pornogràfiques sota amenaça i els contactes amb la finalitat de mantenir relacions sexuals. Ho feia a través d'internet, amb aplicacions de missatgeria instantània i per xarxes socials, a més de fer difusió d'imatges de la menor a altres.

Els investigadors van identificar com a presumpte autor un home que ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars, condemnat en diverses ocasions i que actualment es trobava en situació de tercer grau penitenciari. El detingut utilitzava diversos rols d'amistat, seducció i d'amenaça per aconseguir el seu objectiu i en aquesta ocasió, fins i tot, utilitzava la figura d'un youtuber per generar confiança i apropar-se a les víctimes.

En poc més d'un mes de relació virtual, l'autor acabava oferint-se de manera altruista per mantenir relacions sexuals i enregistrar material pornogràfic amb la menor per acontentar un suposat assetjador virtual desconegut.

Del mateix centre educatiu



Arran de la investigació, els Mossos també van identificar una segona víctima menor d'edat que tenia discapacitat intel·lectual i que compartia centre d'educació especial amb la primera. Aquestes circumstàncies personals fan que les víctimes siguin especialment vulnerables i fàcilment manipulables, ja que no tenen la suficient maduresa per entendre ni lidiar amb la situació. La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes. El detingut va passar a disposició i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó.