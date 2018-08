Un jove amb més de 700 seguidors que enamorava les nenes

El jove acusat d'abusar sexualment d'almenys quatre nenes d'Olot utilitzava les xarxes socials per trobar les seves víctimes. Els Mossos d'Esquadra han localitzat material informàtic divers que analitzen a casa seva i també han pogut tenir accés a les converses que han aportat les famílies entre les víctimes i l'arrestat.

N'hi ha que són a través d'Instagram i Facebook, les dues xarxes que utilitzava per apropar-se en primer terme amb les menors. I, quan aconseguia el seu telèfon mòbil, també usava el Whatsapp.

El detingut, que té 20 anys, és natural de l'Equador però viu a Olot i compta amb la nacionalitat espanyola. És un jove conegut a la població i molt actiu a internet.

Utilitza dos perfils de Facebook, un d'oficial per als seguidors de la seva música i un altre de privat. En el compte oficial s'hi pot veure que té més de 700 persones a qui els agrada la pàgina i gairebé el mateix nombre de seguidors.

Sobretot hi penja videoclips de les seves cançons, amb lletres que majoritàriament parlen de relacions amoroses. En aquesta xarxa social, el detingut s'autodefineix com a productor i dissenyador gràfic, que és el que feia creure a les noies.



A Facebook diu que té 17 anys

Una dada rellevant és que es fa passar per menor d'edat, en concret assegura que té 17 anys. El perfil privat del jove també compta amb prop de 200 seguidors.

A través de Facebook, segons ha pogut constatar la policia, contactava amb les noies a les quals els prometia participar en un dels videoclips per fer-les famoses. A partir d'aquí, establien presumptament el que les nenes creien una relació sentimental i el noi presumptament s'aprofitava d'elles, les duia al pis d'un familiar, i allà hi hauria mantingut relacions sexuals, tot i ser menors de 16 anys.

A més, segons la investigació, els feia creure que tindrien un futur junts, es comunicaven per les xarxes i en alguna ocasió a algunes de les víctimes els va oferir diners i drogues, en concret, haixix. Fins i tot, segons han explicat les víctimes, el jove els hauria demanat que es despullessin i li enviessin una foto.

El detingut també té una gran xarxa d'amistats a Instagram, on es fa passar per un raper i productor. Té fins a 845 seguidors. L'altre gran canal d'informació sobre el jove és el Youtube, on hi té penjats 36 vídeos.

Les víctimes per ara són quatre, però la policia té localitzades més famílies i el cas no es dona per tancat. S'apunta que podrien superar la mitja dotzena de persones. Les diligències policials, per tant, es podrien ampliar pròximament i portar les noves dades al jutge de guàrdia d'Olot que està instruint el cas.