L'ocupació hotelera a les comarques de Girona cau un 5% al juliol respecte al 2017

Els hotels gironins han registrat un descens d'un 5% de pernoctacions hoteleres durant aquest mes de juliol, amb 2.061.113 estades. Així ho confirma l'últim estudi mensual de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre la conjuntura turística hotelera de l'Estat. Pel que fa als viatgers, n'ha registrat un total de 524.613, una dada similar a la del mateix mes de l'any anterior, quan en va assolir fins a 542.420.

La Costa Brava destaca com la cinquena destinació que ha tingut més pernoctacions, amb 1.998.098 entre espanyols i estrangers, mentre que Lloret de Mar va ser la setena ciutat que va concentrar més pernoctacions a tot l'Estat, amb un total superior a 800.000.



Catalunya, descens del 6%

Les pernoctacions hoteleres de turistes estrangers a Catalunya van caure un 6,2 % al juliol en comparació del mateix mes de 2017, mentre que les de viatgers espanyols van baixar un 7,2 %. Malgrat el descens, Catalunya es va situar al juliol com la segona destinació preferida dels estrangers amb un 20,7 % del total de pernoctacions dels no residents a Espanya, per darrere de les Balears, que van aglutinar el 35 %. A més, va ser la tercera destinació preferida dels residents a Espanya al juliol amb un 14,2 % de les pernoctacions totals d'aquest grup al país, després de la Comunitat Valenciana (14,7 %) i Andalusia (24 %). El grau d'ocupació hotelera catalana va aconseguir el 73,6 % durant aquest mes i es va situar com la cinquena a Espanya per darrere de la Comunitat Valenciana (74 %), Ceuta (77,5 %), Canàries (80,7 %) i les Illes Balears (89,5 %). Barcelona va ser al juliol el punt turístic amb més pernoctacions amb 1,8 milions de nits per part de turistes estrangers i 233.749 nits per part de viatgers residents a Espanya, seguit de Madrid i el municipi mallorquí de Calvià. Les dades de l'Índex de Preus Hotelers de l'INE mostren que a Catalunya van baixar els preus en un 2 % respecte el juliol anterior però també va ser, al costat de Balears, Andalusia i Canàries, una de les comunitats autònomes amb major ponderació en l'IPH durant aquest mes. Finalment, la tarifa mitjana diària del sector hoteler a Catalunya va aconseguir els 106,4 euros, un 1,46 % més, mentre que els ingressos per habitació disponible (RevPAR) es va situar en 83,1 euros, un 2,88 % menys.En el conjunt d'Espanya, les pernoctacions en establiments hotelers van caure un 2,2 % i es van situar en 42,6 milions d'estades. Al juliol també va caure l'ocupació als hotels, amb una cobertura del 71,1 % de les places ofertes, la qual cosa suposa una caiguda del 2,4 % en relació amb el mateix mes de 2017. Tant les estades dels turistes espanyols com les dels estrangers van disminuir, un 1,1 % i un 2,7 %, respectivament, en aquest mes central de l'estiu. Si es prenen les dades de l'acumulat dels primers set mesos de l'any, a Espanya les pernoctacions s'han reduït un 0,7 % respecte al mateix període de l'any anterior.