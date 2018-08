Més de 2.400 afectats per una avaria elèctrica a Lloret de Mar

La companyia elèctrica Endesa treballa per resoldre una avaria que, en un primer moment, ha arribat a deixar sense llum més de 2.400 persones a Lloret de Mar.

Tot i que en la majoria de casos el subministrament elèctric s'ha recuperat, no se sap, de moment, quan es podrà restablir el servei dels 274 abonats encara afectats per la incidència, que s'ha produït als voltants de dos quarts de tres d'aquest dissabte. Grups de tècnics ja han acotat la zona d'origen de l'afectació, que, segons han explicat fonts properes a Endesa, es desconeix si ha estat causada per una avaria interna o per un element extern que ha fet saltar el servei.