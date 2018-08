Resolta l'avaria elèctrica que ha afectat més de 2.400 abonats a Lloret de Mar

La companyia elèctrica Endesa ha resolt una avaria que, en un primer moment, ha arribat a deixar sense llum més de 2.400 abonats a Lloret de Mar (Selva). La incidència s'ha produït cap a dos quarts de tres de la tarda d'aquest dissabte a causa de la desconnexió "fortuïta" d'un cable, ha comunicat Endesa. És en aquests primers intents quan s'ha interromput el subministrament per 2.430 clients.

La xarxa s'ha recuperat en poc menys d'una hora en la majoria dels casos i a les quatre de la tarda quedaven menys de 300 persones sense subministrament elèctric. Segons ha confirmat l'empresa elèctrica a l'ACN, a les 16.23 hores no hi havia cap abonat afectat i s'ha donat per solucionada l'avaria.