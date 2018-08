Mor un home de 68 anys ofegat a la platja de Canyelles Petites de Roses

Un home de 68 anys i nacionalitat francesa va morir ofegat ahir a la tarda a la Platja Canyelles Petites de Roses. Segons va informar Protecció Civil, l'avís es va rebre a les 16:32 hores i en aquells moments a la platja hi onejava la bandera verda. Es tracta d'una platja amb servei de vigilància. Un equip del SEM va treure l'home de l'aigua inconscient i, malgrat practicar-li les tasques de reanimació, no es va poder fer res per a salvar-li la vida.

Aquest ofegament és el segon que té lloc al Cap de Creus en tan sols dos dies. Va tenir lloc tan sols un dia després que un home de 78 anys morís el dijous per les mateixes causes mentre nedava al municipi de Port de la Selva. La víctima de dijous, també de nacionalitat francesa, es va ofegar mentre practivava busseig a pulmó amb la família, tal com va explicar Protecció Civil. En aquest cas, els fets es van produir prop de les 5 de la tarda, quan l'home es va sentir indisposat. La família va alertar als serveis d'emergències, que quan van arribar a l'indret van trobar la víctima inconscient.