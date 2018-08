Presó per al detingut per abusos sexuals a quatre noies a Olot

El jutge va decretar presó provisional sense fiança per risc de fuga per al jove d'Olot detingut acusat d'abusar presumptament de quatre noies menors d'edat. El jove havia estat detingut el dimecres pels Mossos de l'Àrea Policial de la Garrotxa amb l'acusació d'haver abusat sexualment de les noies, d'entre 11 i 14 anys, informació avançada per Diari de Girona.

L advocada del detingut, Olga Vilà, va anunciar que recorrerà la interlucutòria de presó del jutge. La decisió judicial es va prendre després de les declaracions del detingut i de les noies denunciants, que van tenir lloc entre el matí i la tarda d'ahir al jutjat d'Olot.

El detingut és un raper d'origen equatorià i de nacionalitat espanyola conegut en l'àmbit juvenil d'Olot. A les 12 del migdia, hi havia uns 20 joves, nois i noies, davant la porta del jutjat. Damunt dels bancs tenien pancartes esteses amb títols de cançons del detingut. Es tracta de cançons festives, algunes en català, que fan referència a les vivències dels joves.

Els joves estaven molt commocionats i ressentits per les informacions aparegudes en premsa, a la televisió i les xarxes socials. Una de les noies va explicar que, segons el seu criteri, els mitjans havien exagerat i que algunes de les dades que han transcendit, segons ella, són falses. Va dir: «Les noies tenen entre 15 i 16 anys». També va apuntar que no han existit agressions ni assetjament». Va valorar que era una situació de festeig però dins de l'àmbit d'internet. També va considerar que les acusacions de tràfic de drogues i d'exhibició no tenen fonament.

De manera similar es va expressar el pare d'una noia que té amistat amb el detingut. Va indicar que la seva filla diu que el jove es relacionava amb noies joves, però que, segons el seu criteri, l'assetjament i les agressions eren impossibles.

Mentrestant, els joves i els representants dels mitjans esperaven a la plaça de davant dels jutjats. Les noies denunciants, acompanyades dels seus pares, van declarar la seva versió de la situació davant del jutges, el contingut de la qual que no ha transcendit. Al migdia, la presència de gent fora dels jutjats va baixar, tot i que va haver-hi gent que va dinar a la plaça dels jutjats. A mesura que entrava la tarda, la concentració de gent era més gran, fins arribar a reunir unes 80 persones,

Entre els joves que donavan suport al detingut hi havia menors i altres de més grans. Tots deien que eren menors i que no podien ser fotografiats ni gravats per les càmeres de televisió. S'ajuntaven en grups i ho deixaven clar als periodistes que segueixen el cas. A la manifestació hi havia moltes noies que es mostraven molt afectades per la situació. Ploraven i s'abraçaven entre elles. Una d'elles va preguntar: «Si fos tan dolent, creus que seríem aquí?». A les cinc de la tarda, el detingut va sortir amb cotxe policial cap a la presó. Després va sortir l'advocada, que va parlar amb els familiars, i tot seguit va dir a la premsa que recorrerà la interlocutòria.