El PSC de Girona obre el curs polític demanant «diàleg i responsabilitat»

El PSC de les comarques gironines va refermar el seu compromís a favor de la «llibertat de pensament, del diàleg i de la responsabilitat en l'exercici del govern» en la tradicional trobada d'estiu a Llofriu, amb la qual dóna per començat el nou curs polític. A la trobada, que va agrupar un centenar de militants i simpatitzants, hi van assistir Miquel Iceta i Salvador Illa, a més de Marc Lamuà, primer secretari de la federació; Sílvia Paneque, portaveu socialista a l'Ajuntament de Girona, i el subdelegat del govern a Girona Albert Bramon, entre d'altres.

Iceta va voler destacar la importància en el canvi de dinàmica política que ha representat l'arribada dels socialistes al govern de l'Estat de la mà de Pedro Sánchez, del qual va destacar el compromís que ha demostrat amb l'aprovació de la retirada de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Iceta va assenyalar que els socialistes «no som una anècdota, volem governar per transformar la societat», i en aquest sentit va valorar el paper del PSC a l'Ajuntament de Girona com a mesura de la responsabilitat de govern: «Des que no som al govern de la ciutat, no s'hi governa. S'hissa la bandera cada matí però els ciutadans tenen altres coses per resoldre, de gran rellevància, més enllà de les banderes». «Respectem les idees i els sentiments de tothom i que no es posin entrebancs a la llibertat d'expressió, però cal tenir present que l'espai públic és de tots i que les institucions han de fer compliment de la consideració d'igualtat pels ciutadans i ciutadanes del país», va fegir el líder del PSC, que va criticar l'actitud de l'expresident Carles Puigdemont: «No ens poden fer responsables dels seus errors. L'error és posar-se en mans de Puigdemont». Sílvia Paneque, per la seva banda, va reivindicar la identitat socialista com a paradigma de la llibertat d'expressió d'un pensament polític diferent a l'hegemònic: «A Girona Marta Madrenas ha renunciat a representar tota la ciutadania, i al mateix temps, Ciutadans, veient un camp en el qual pot córrer, ha renunciat a representar la ciutadania que no comparteix la seva visió de la realitat política actual. O Catalunya som tots o formarem un desert de conflicte».