Bassa surt de la presó per visitar la seva mare en una clínica de Girona

L'exconsellera Dolors Bassa, processada per rebel·lió i a la presó des del mes de març passat, va sortir ahir de la presó Puig de les Basses de Figueres per poder visitar durant dues hores la seva mare, ingressada a la Clínica de Girona, on es troba a l'UCI després de ser intervinguda quirúrgicament. Bassa va arribar al centre sanitari de Girona a bord d'un cotxe policial no logotipat amb els vidres tintats quan faltaven pocs minuts per a les 10 del matí, escortat per un altre cotxe de policia també amb els vidres foscos.

Els dos vehicles van accedir a la clínica per la zona d'urgències, on l'accés queda restringit a ambulàncies, i van sortir quan passaven uns minuts de les 12 del migdia. Davant la clínica no hi va haver cap concentració ciutadana després que l'advocat de l'exconsellera, Mariano Berges, i la família demanessin expressament que es respectés la intimitat i s'evitessin concentracions. Només uns pocs curiosos es van acostar a la plaça que es troba davant del centre hospitalari i diversos veïns preguntaven què estava causant tanta expectació mediàtica, atès que van ser molts els mitjans de comunicació desplegats a la zona des de primera hora del matí amb l'objectiu de cobrir tots els detalls de la visita.

Quan passaven pocs minuts de la 1 del migdia, l'exconsellera va reingressar novament al centre penitenciari. Ni la família de Bassa ni els seus representants legals van donar cap més detall sobre la visita, mantenint així la seva intimitat en tot moment. Aquest ha estat el primer permís penitenciari concedit a un dels líders independentistes empresonats de forma preventiva i processats en la causa oberta en l'alt tribunal pel procés.Es tracta del primer permís, ja que en anteriors ocasions l'instructor de la causa, Pablo Llarena, va rebutjar aquest tipus de mesura.

Llarena va descartar permetre la sortida d'altres encausats que ho havien sol·licitat, com l'exvicepresident Oriol Junqueras o el que era el primer responsable de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. En ambdós casos però, el motiu no estava relacionat, com en el cas de Bassa, per assumptes familiars, sinó que havien demanat un permís per tal de poder assistir presencialment al ple d'investidura, exercint així el seu vot com a diputats, el passat mes de gener. La Sala de Vacances del Tribunal Suprem –habilitada per prendre decisions durant el mes d'agost– va concedir un permís extraordinari seguint així el criteri de la Fiscalia i de la Junta de Tractament de la presó, que es van pronunciar a favor de la petició formulada per la defensa de Bassa per poder visitar la seva mare hospitalitzada. Els jutges van sol·licitar al centre penitenciari on Dolors Bassa es troba presa que adoptés les mesures de seguretat necessàries durant el desplaçament a l'hospital, la seva estada allà i el retorn a la presó.

Dolors Bassa compleix presó preventiva al Puig de les Basses des del passat 4 de juliol, data en la qual hi va ser traslladada des de la presó madrilenya d'Alcalá Meco després de la reubicació a presons catalanes aprovada per a tots els presos preventius d'aquest procediment. La decisió adoptada per la Sala de Vacances, al capdavant de la qual es troba el president de la Sala del Militar Ángel Calderón, es va adoptar un cop els magistrats havien estudiat els informes favorables a la concessió del permís tant del centre penitenciari com de la Fiscalia. El jutge Llarena acusa Bassa de posar al servei del procés independentista els locals pertanyents al seu departament perquè fossin centres de votació en el referèndum de l'1-O malgrat conèixer la suspensió del Tribunal Constitucional. La investigació judicial també diu que la Conselleria de Treball va aportar diners per a les despeses d'impressió de paperetes i va suportar igualment despeses per elaborar censos i citacions als qui havien d'integrar les taules electorals.