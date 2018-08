L'Ésdansa de Les Preses arriba als 11.000 espectadors i supera el 98% d'ocupació en els muntatges de pagament

El Festival Ésdansa tancarà la seva 36a edició aquest nit i l'organització ha remarcat que han arribat als 11.000 espectadors i superat el 98% d'ocupació en els muntatges de pagament. El certamen ha ressaltat que enguany han aconseguit "les millors xifres de la seva història".

Després de dos anys seguits mantenint-se per sobre dels 10.000 espectadors, el Festival Ésdansa ha celebrat que aquest any la xifra ha arribat a la cota dels 11.000, "evidenciant un cop més el seu gran poder de convocatòria". Enguany, han afegit, dos espectacles que han penjat el cartell d'entrades exhaurides han estat 'Danses del món' i 'Dins la ger'.

Segons el seu director, Jordi Fosas, aconseguir mantenir aquest nivell durant tres anys, ha demostrat que "apostar per la innovació i la creació en la dansa d'arrel tradicional, no només és un valor afegit dins la programació sinó també una demanada real que cal cobrir i oferir". El festival va arrencar el passat dilluns dia 20 a Les Preses (Garrotxa) i acabarà aquesta nit amb 'Danses del Món', un espectacle on les companyies mostren les danses del seus països i posen de relleu el valor de la força de la tradició.

El festival ha recalcat que han aconseguit "plens gairebé absoluts" com el de 'Contr@band@' de l´Esbart Sant Martí de Barcelona i La Lira Ampostina o de 'Sa mateixa' de Joana Gomila i Lali Ayguadé. En aquest cas, es va haver d'ampliar l´aforament davant la demanda de públic.

El festival ha fet èmfasi en altres èxits de públic com les 500 persones que van participar a la 'Dansa de les Mil Mans' d'Indonèsia o les més de 3.000 persones que han participat a les Nit Ésdansa, aconseguint una mitjana de més de 1.000 per dia.

Ésdansa ha assenyalat que l'aposta pel nou format anomenat 'propostes experiència' "ha sobrepassat totes les expectatives" i "ha evidenciat les ganes del públic per gaudir de la dansa i la cultura tradicional a través de formes diferents i sorprenents".

Per altra banda, en aquesta edició l'Ésdansa´T s´ha convertit de nou en el primer Campus de dansa tradicional per a totes les edats i ha estat capaç d'arribar a més de 150 inscrits i més del 85% d´ocupació de les places ofertes.



Homenatges



Coincidint amb l'any Aureli Capmany i amb la recent mort de Manuel Cubeles, l'Ésdansa ha volgut fer una mirada als orígens i retre un petit homenatge a aquestes dues figures, referents cabdals per entendre l'evolució de la dansa tradicional a Catalunya en el darrer segle.