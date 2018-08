Un lladre ha assaltat 65 bugaderies a punts de Girona i Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys especialitzat en robatoris amb força en bugaderies d'autoservei. Havia assaltat establiments a Girona, però també a Manresa i a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El lladre actuava amb el cap cobert per evitar ser identificat per les càmeres de seguretat.

Per accedir als diners, trencava les parets del voltant de les màquines rentadores o bé les desplaçava i agafava la recaptació pel forat que deixaven les màquines en moure-les.

L'home es trobava en situació de llibertat provisional des de juliol del 2017. Segons els Mossos, hauria assaltat unes 65 bugaderies en els dos últims anys.

El lladre un cop havia accedit a l'establiment, en horari d'obertura i prèvia comprovació que no hi hagués testimonis, trencava violentament les parets del voltant de les màquines rentadores per accedir a la zona de recaptació i endur-se l'efectiu que hi hagués en aquell moment, o bé desplaçava les màquines rentadores i accedia a la recaptació pel forat que deixaven les màquines en moure-les. El passat 20 d'agost, els mossos van localitzar i detenir l'investigat.



Fugit de la justícia

L'home es trobava fugit de l'acció de la justícia, ja que havia incomplert l'obligació de presentar-se en un jutjat com a conseqüència d'un procediment judicial instruït per un robatori amb força també en una bugaderia de Barcelona.

A més, es trobava en llibertat provisional des de juliol de 2017, després d'haver estat detingut i empresonat preventivament per cometre diferents robatoris en altres bugaderies autoservei.

Els deu robatoris es van cometre entre el febrer i juliol de 2018. Els Mossos també l'investiguen per deu delictes de danys –ja que va causar destrosses en els locals– i un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle.

El lladre acumula al llarg del seu historial policial més d'una cinquantena de detencions, la majoria per robatori amb força comesos sobretot en establiments comercials. Entre els anys 2017 i 2018, hauria assaltat un total de 65 bugaderies. El detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.