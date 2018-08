El sector turístic veu venir un estiu fluix

A falta de dades concretes que es coneixeran entrat el mes de setembre, no sembla que aquest estiu hagi sigut turísticament dels millors. Aquestes almenys són les impressions que en tenen els representants de diferents sectors, que coincideixen a afirmar que la despesa ha estat més fluixa que en altres temporades. Un exemple és el d'Antoni Escudero, el veterà president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, qui assegura sense embuts que «la situacio és molt complicada». «Portem uns mesos molt fluixos i l'agost, que en teoria ha de ser el mes estrella, tampoc ha funcionat com altres anys». Segons Escudero, «hi ha gent molt preocupada, tant en l'hostaleria com en la restauració». L'empresari, que a més d'hotels té també interessos en el sector comercial, aprofita per afegir que «en el comerç hi ha hagut també un descens important».

Coneixedor que sovint les dades oficials no coincideixen amb aquesta percepció, el president dels hotelers assegura que «aquesta és la realitat, una altra cosa és allò que es diu públicament; aquí ningú diu res, tothom calla, però les facturacions han caigut en picat i els preus, també». Tot i que Escudero admet que «sempre hi ha algun local que per la seva situació o a causa d'una promoció puntual s'acaba salvant, però la realitat és que ha sigut un estiu molt fluix». El representant dels hotelers gironins no s'atreveix a assenyalar les causes de la baixada, en la seva opinió «deu ser un cúmul de circumstàncies que ens han portat fins aquí, peró la realitat és aquesta».

L'Associació d'Apartaments Turístics (ATA), la patronal a Girona del sector d'habitatges de lloguer, afirma també que per ara les ocupacions i reserves estan per sota de l'estiu passat i ho atribueix al fet que hi ha un percentatge de turistes que han retornat a països amb una situació que havia estat complicada però que ara ja s'ha normalitzat força, com Turquia, Tunísia o Egipte. «És el que anomenem turisme prestat, persones que van canviar puntualment aquestes destinacions per la nostra, però que aquest any s'han tornat a desplaçar una altra vegada cap a altres països», indica la gerent de l'ATA, Àngela Galceran. Tot i això, afegeix que cal esperar fins a final de temporada per fer una valoració, ja que a vegades les ocupacions i reserves s'incrementen els mesos de setembre i octubre i la temporada s'allarga per darrere.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, diu que cal parlar de temporades «diferents». En un sentit similar al de la representant de l'ATA, recorda que hi ha destinacions «adormides» que s'han recuperat i que això també ha influït aquest estiu. «En els dies punta s'ha reduït en general l'ocupació i el juliol ha estat més fluix, però cal esperar a fer una valoració a final de temporada», indica prudentment. Manté que «les valoracions haurien de ser sobretot qualitatives, més que quantitatives», i també afegeix que cal començar a pensar a explorar noves possibilitats a les comarques de Girona per atraure més turistes fora de temporada. «Potenciar mesos com el juny, setembre i octubre i que aquesta paraula tan repetida que es diu 'desestacionalització' sigui un fet», destaca.

El comerç, malgrat tractar-se d'un sector més difícil de quantificar amb exactitud, també viu en bona part del turisme, especialment a les poblacions del litoral i en algunes que no són a la costa però tenen important fluix turístic, com Girona o Figueres. Podem agafar com a mostra Lloret de Mar, població en la qual el comerç té un pes important, gràcies en gran part al turisme. Lloret és, després de Girona, la ciutat en la que més compres es fan a l'estiu amb targeta de crèdit (curiosament, la tercera és Castelló d'Empúries). Tot i la prudència lògica en no comptar encara amb les dades corresponents al mes d'agost, els representants de l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar indiquen que el juny i el juliol d'aquest any han sigut lleugerament inferiors als de l'estiu passat pel que fa a ingressos. «Hi ha botiguers que expliquen que han tingut menys gent que l'estiu passat, però també és cert que no són tots». Pel que fa als factors que expliquen aquest lleuger –tot i que encara no segur– descens en les vendes i afluència de clients, els mateixos representants esmenten el mal temps: «hi ha hagut molts dies de pluja, i d'altres –sobretot, a inici de temporada– que, mirant les temperatures i el temps, no sabíem si ja havia arribat l'estiu o encara estàvem a la primavera».

Aviat es faran públiques les dades oficials. De moment, les expectatives no són gens encisadores.