Alerta per calor demà en diferents punts de Girona

La baixada de temperatures dels últims dies comença a ser història i és que en els pròximes hores els termòmetres es començaran a enfilar.

Hi ha un avís per calor per part del Servei Meteorològic de Catalunya de cara a demà i que apunta que les màximes poden assolir els 35 graus.

No es tracta d'una nova onada de calor, ja que de cara a dimecres poden venir tempestes i els registres poden començar a baixar.

El que serà és un episodi de calor que comportarà que es superi el llindar de les màximes en diverses comarques, totes de la província de Girona.

En concret, l'avís mostra que el Gironès, el Pla de l'Estany i l'Alt i el Baix Empordà, són les zones que patiran més aquesta pujada de temperatures.

Aquesta és la predicció del Meteocat: