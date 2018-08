Els metges de la Costa Brava denuncien «sobrecàrrega» a l'estiu

Professionals de centres de salut de la costa catalana lamenten que pateixen «sobrecàrrega» durant l'estiu perquè l'augment de pacients que provoca el turisme se suma a problemes estructurals, com el nombre de places sense cobrir d'algunes especialitats, i al fet que algunes vacances no es cobreixen, segons han informat fonts sindicals de centres de les províncies de Girona i Tarragona. Delegats de Metges de Catalunya (MC) han atribuït a la «precarietat» i falta d'atractiu d'algunes places el fet que no es cobreixin, així com certa fugida de metges joves que troben en altres països millors condicions, i han lamentat que aquesta situació augmenta la càrrega dels treballadors dels centres.

En aquest sentit, als hospitals de Girona s'han percebut menys tancaments de llits i quiròfans, però en el cas de l'hospital Josep Trueta de Girona, delegats d'MC expliquen que en aquests moments hi ha 11 llits tancats en algunes plantes (una de la unitat d'ictus, i en algunes s'aprofita per fer manteniment). Els delegats han alertat que al setembre poden donar-se més afectacions als quiròfans perquè falten anestesiòlegs, per la qual cosa només en funcionaran 4 o 5 en les tres primeres setmanes i 6 en la quarta, i les fonts han lamentat que les places estan ofertades però encara no s'han cobert.

La situació a l'hospital de Palamós està «una mica millor a urgències que altres anys», amb els mateixos mòduls de reforç a l'estiu que es van recuperar l'any passat. Els delegats apunten, però, que són «insuficients» perquè només s'introdueixen a l'estiu. A més, creuen que falten professionals en atenció primària de la zona.

A l'hospital de Blanes, segons els sindicats, s'ha reduït molt l'activitat quirúrgica de traumatologia programada, i estan «crònicament sota mínims» quant a nombre de treballadors, amb condicions assistencialment dures –sobretot a Urgències–, que se sumen al fet que no es cobreixen algunes places.

Pel que fa a la costa tarragonina, a l'hospital Joan XXIII les fonts sindicals han explicat que es tanquen 50 llits i entre 4 i 6 quiròfans durant l'estiu, una xifra que des de la Conselleria s'ha suavitzat, assegurant que en realitat són «menys llits», i encara que no compten amb la xifra exacta, han observat que hi ha una disponibilitat mitjana del 81% entre els mesos de juliol i setembre, que pot incrementar-se segons la necessitat.



Places d'estiu, un «fals reforç»

Sobre la contractació d'estiu, el president del Sector Primària ICS d'MC, Javier O'Farril, ho ha considerat un «fals reforç» perquè assegura que a la pràctica serveix per cobrir algunes vacances no substituïdes, sense arribar a la totalitat (i no l'augment de pacients) a centres on a l'estiu tenen 200 visites els dissabtes i on normalment n'hi ha 150, i que provoca estrès en plantilles que considera minvades. A més, ha percebut una falta de planificació a l'atenció primària, partint de les places que s'ofereixen en el MIR, que no cobreixen el personal que es jubila, i fins a un «pressupost molt baix» en comparació de l'hospitalari, la qual cosa afecta també a la tasca de prevenció.