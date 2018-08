Pedalem per la Independència arriba a Figueres després de recórrer 700 km

L'associació Pedalem per la Independència va arribar ahir al migdia a Figueres després de completar gairebé 700 quilòmetres i visitar les tres presons catalanes on hi ha els polítics presos. Concretament, els ciclistes han anat a la presó de Tarragona, la de Lledoners i la del Puig de les Basses de Figueres, on van tornar ahir a la tarda per completar la iniciativa amb una bicicletada popular des del centre de la ciutat per donar suport a l'exconsellera Dolors Bassa, internada en aquest centre penitenciari des del passat 4 de juliol. En total han sigut set membres de l'entitat els que han fet aquesta última etapa, que ha transcorregut entre Ripoll i la capital de l'Alt Empordà.

L'impulsor de Pedalem per la Independència, Eduard Sadurní, va explicar que la proposta se li va acudir quan va veure l'empresonament dels líders independentistes. «Era molt injust el que estava passant i vaig pensar que la millor manera era acostar-nos on estaven ells», va explicar.

L'objectiu de la iniciativa, concretava el seu impulsor, és «donar escalf als presos polítics», a través d'una manera original i saludable. Sadurní va explicar que han tingut «molt bona rebuda» allà on han anat i va lamentar haver de «fer aquestes accions». «És obvi que no voldríem anar de presó en presó, però seguirem fent el que calgui perquè sàpiguen que estem al seu costat», va reblar.

El recorregut va iniciar-se dilluns passat a Lleida perquè era l'única demarcació on no hi havia polítics independentistes presos. D'allà, la comitiva es va desplaçar fins a Tarragona en dues etapes, fins a arribar a la presó on hi ha Carme Forcadell. Un cop allà, el recorregut va passar per Barcelona i Girona (a banda d'altres localitats) fins a arribar a la presó de Lledoners, on es va fer un acte de suport als presos.

Pedalem per la Independència va acabar arribant a Ripoll, des d'on ahir a les 9 del matí va començar l'última etapa que els va conduir fins a Figueres, tot i que abans es van aturar a esmorzar a la localitat garrotxina d'Argelaguer.

Les visites a les diferents presons catalanes no són el primer acte que Pedalem per la Independència fa per demanar la República catalana. L'entitat es va formar el 2013 i des d'aleshores ha convocat diferents iniciatives; entre elles, una pedalada amb tres ciclistes del País Basc i Catalunya o una altra a Brussel·les.