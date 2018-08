La Festa de l'Estany, el carnestoltes particular d'estiu de Puigcerdà, va acomiadar-se ahir amb la gran desfilada de 16 carrosses i 20 comparses pels carrers del municipi i el Piromusical de comiat, tot plegat tancant una setmana d'activitats lúdiques i de concerts conduïts per grups com Blaumut i Buhos.