Els treballadors de seguretat privada de l'aeroport faran vaga el 8 i el 12 de setembre

Els treballadors de la companyia Segurisa Serveis Integrals de l'Aeroport de Girona han convocat una vaga per als dies 8 i 12 de setembre "per incompliment del pagament de complements pactats per part de l'empresa".

Els treballadors afectats, entre 70 i 80, van ser subrogats aquest estiu a l'empresa Segurisa Serveis Integrals.

Els representants del comitè d'empresa han votat per unanimitat dur a terme aquesta vaga, en el marc d'un conflicte iniciat perquè, segons els empleats, la companyia "no ha complert (en la primera nòmina) amb el pagament dels complements pactats amb el Ministeri de Foment ", ha informat el sindicat CCOO Catalunya en un comunicat.

CCOO, que ha convocat la vaga juntament amb els sindicats UGT, USOC i ADN, ha precisat que Segurisa no ha efectuat el pagament "del plus aeroportuari, del plus de radioscòpia íntegra, l'abonament de l'hora extra recollit en el conveni o de l'abonament de la dieta realitzant jornades de dotze hores, entre altres incompliments ".

L'organització sindical denuncia el "greu perjudici econòmic" que suposa per als treballadors no percebre aquests complements salarials, que oscil·len entre els 200 i 300 euros mensuals, que fins al moment cobraven a després d'un acord assolit l'any passat.

Els sindicats van comunicar la vaga el passat 9 d'agost "amb l'objectiu de donar temps a l'empresa a rectificar abans de fer efectiva aquesta mesura. No obstant això, atesa la manca de compromís demostrat fins al moment per Segurisa Serveis Integrals s'ha decidit mantenir la convocatòria ".