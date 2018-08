Unes 4.000 intervencions de Cirurgia General i Digestiva al Trueta i Santa Caterina el 2017

El Servei de Cirurgia General i Digestiva dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt va realitzar 4.000 intervencions quirúrgiques l'any passat, un 18% més que el 2016. Des dels centres atribueixen l'increment a la mobilitat de pacients i professionals entre els dos hospitals fruit de la integració de l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), ja que el treball conjunt ha permès unificar els sistemes informàtics i les històries clíniques dels pacients, així com les llistes d'espera dels dos centres.

D'aquesta manera, indiquen, es poden optimitzar els recursos quirúrgics existents i aprofitar al màxim els quiròfans, independentment de si s'ubiquen en un hospital o en l'altre.

Aquest flux bidireccional de pacients i cirurgians se suma a altres accions creuades que també han afavorit l'increment del nombre d'intervencions, com ara la participació de professionals dels dos centres en les guàrdies de presència física del Trueta i la millora del circuit de pacients urgents entre els dos centres.

L'aliança també ha permès al Servei de Cirurgia definir protocols clínics i assistencials comuns, supervisats per un únic cap de servei per a ambdós hospitals, així com compartir els serveis de suport a l'activitat assistencial.

L'hospital de Santa Caterina té una població assignada de 170.000 persones de les comarques del Gironès i la Selva interior, mentre que el Trueta és l'hospital de referència de la Regió Sanitària Girona, amb 845.000 habitants assignats, i atén la majoria de cirurgies oncològiques.

En l'àmbit assistencial la principal activitat del servei és la quirúrgica, però també destaca per la seva activitat docent, ja que compta amb un equip de professionals acreditat per impartir docència especialitzada des de 1978, amb una plaça de formació de medicina interna resident (MIR).

Pel que fa a la investigació, el servei forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), com a Grup d'Investigació en Cirurgia General Digestiva.



Referent nacional i internacional

El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'hospital Trueta de Girona va rebre, fa dos anys, el Premi Bonastruc ça Porta del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), en reconeixement de la seva activitat en el tractament quirúrgic dels òrgans abdominals, especialitat que l'ha situat com a referent nacional i internacional en processos molt concrets, sobretot en patologia del fetge, esofagogàstrica i de còlon i recte; així com en cirurgia endocrinològica, esofagogàstrica, hepatobiliopancreàtica i colorectal.