Atracament a punta de pistola al Banc Popular d'Amer

Un lladre va atracar ahir a punta de pistola la sucursal bancària del Banc Popular a Amer. Els fets van tenir lloc cap a les 9 del matí, hora en què els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís, a la sucursal del Banc Popular situada a l'avinguda de Barcelona de la localitat selvatana.

L'assaltant, que segons testimonis va arribar a l'entitat en bicicleta, va entrar sol al banc amb la cara tapada. Un cop dins, va amenaçar els treballadors amb l'arma de foc i va aconseguir endur-se diners de la caixa, tot i que no n'ha transcendit la quantitat. Tampoc ha transcendit si l'arma de foc era real o simulada. Després d'arreplegar els diners, va fugir del lloc, de nou amb bicicleta, i se li va perdre la pista. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona van obrir una investigació i van aconseguir identificar el suposat atracador. Li van seguir el rastre fins a Girona, on va ser detingut cap a les tres de la tarda a l'estació de tren. Segons fonts properes al cas, el lladre tenia intenció d'agafar un tren per marxar de les comarques gironines. La detenció va permetre als Mossos recuperar part del botí.

El detingut, a qui se li imputen els càrrecs de robatori amb violència i intimidació, té uns 50 anys i és veí de la comarca de la Selva. Està pendent de passar a disposició judicial. Es dona el cas que a principis de febrer un lladre, amb el mateix modus operandi, va atracar una oficina del Banc Popular a la Cellera de Ter. També pels volts de les nou del matí, el lladre va entrar al banc amb el rostre cobert i va perpetrar el robatori a punta de pistola.