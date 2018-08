El brot de xarampió que afecta Europa passa de llarg a Girona, on només hi ha 1 cas

El xarampió segueix augmentant a Europa: en el primer semestre de 2018 s'han registrat més de 41.000 casos d'infecció per aquest virus, gairebé el doble que en tot el 2017. Aquesta malaltia, però, no ha afectat Girona, on només s'ha identificat un sol cas en tota la Regió Sanitària. Des del CatSalut Girona atribueixen aquesta bona situació a «una cobertura vacunal alta (entre el 90% i el 95%, estant així dins del llindar establert per l'OMS com a òptim), un fet que no passa en altres països europeus».

El Departament de Salut assegura que «actualment, a Catalunya es vacuna contra el xarampió mitjançant la vacuna triple vírica (contra el xarampió, les galteres i la rubèola), als 12 mesos de vida i als 3 anys. La vacunació, doncs, és la mesura fonamental en la prevenció d'aquesta malaltia i és per això que l'administració d'aquesta vacuna té interès tant per a la salut individual com la col·lectiva per eliminar la malaltia de la comunitat». D'aquesta manera, fonts del CatSalut Girona insisteixen en la importància de la vacunació amb l'objectiu de crear la «immunitat de grup». Així, s'aconsegueix que el virus no circuli tant pel territori, encara que la població hi estigui en contacte, i s'evita que les persones més vulnerables o aquelles que no estan vacunades no emmalalteixin perquè hi ha una bona cobertura social.

No obstant això, es continuen enregistrant casos de xarampió en poblacions amb cobertures vacunals elevades, ja que a Catalunya s'han confirmat 26 persones infectades, sobretot a Tortosa i en treballadors dels centres sanitaris, que són contagiats per importacions d'altres països. Segons informes de la Direcció general de Salut Pública, fins al 37% dels contagis fins a mitjans d'any s'havien donat en l'àmbit hospitalari.

Per aquest motiu el Departament de Salut vol millorar els índexs de vacunació entre el col·lectiu dels professionals de la salut i també entre els adolescents, ja que la majoria de contagis es dona entre adults de 25 a 35 anys, encara que la cobertura en aquest últim cas ja és del 93%.



273 infeccions a Espanya

Dos de cada tres dels casos de xarampió que s'han registrat fins al moment a Espanya (273 en total) provenen de la Comunitat Valenciana, que ha notificat 132 infeccions aquest 2018. El brot va iniciar-se el novembre passat amb el cas importat d'una nena de Romania. Tot i això, la situació a Espanya és «bona», ja que el 15 d'agost l'Organització Mundial de la Salut va enviar un certificat al Ministeri de Sanitat dient que es considerava eliminada l'última onada de contagi endèmic tant per al xarampió com per a la rubèola i que els casos que van sorgint són «importats».

La ministra de Sanitat, Carmen Montón, va agrair als metges dels centres d'atenció primària i als pediatres les «altes taxes de vacunació» i va assegurar que «la millor campanya de promoció de la immunització la realitzen aquests professionals dia a dia».



Evolució de la malaltia a Girona

L'any passat també es va notificar un cas confirmat de xarampió a la Regió Sanitària de Girona, encara que els dos anys anteriors no n'hi va haver cap. De les dades dels darrers anys s'observa que el 2011 i 2012 hi va haver diversos casos d'aquesta malaltia, 28 en total, que corresponien a diferents brots. Posteriorment, la situació es va estabilitzar fins al 2014, quan el personal sanitari va confirmar 11 casos de xarampió, tots ells procedents del mateix brot. Des de llavors fins ara no hi ha hagut més brots d'aquesta malaltia a les comarques gironines.