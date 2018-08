La Generalitat envia a Maià els primers migrants menors que no van a Barcelona

La Generalitat envia a Maià els primers migrants menors que no van a Barcelona X.V.

Divendres al vespre, una vintena de nois estrangers d'entre 14 i 17 anys van arribar al mas Teixidor de Maià de Montcal. Segons fons d'Afers Socials i Família, el mas Teixidor ara és un Centre Residencial de Primera Acollida que està regit per una empresa concessionària de la Generalitat

En els pròxims dies, la Generalitat contactarà amb l'Ajuntament i amb els veïns per tal de plantejar-los la situació. Passa que fins fa poc els joves migrants que havien assolit entrar a Europa es quedaven a centres d'acollida de Barcelona però ara la Generalitat ha decidit territorialitzar els centres d'acollida. Així doncs, durant un període de temps indefinit, els joves migrants conviuran amb la gent del poble. Es passejaran pels carrers i aquells que ho necessitin aniran a l'institut o escola més pròxim

L'arribada dels nois, sense avís, ha alterat la tranquil·litat de Maià de Montcal. Ho ha fet fins a l'extrem que l'Ajuntament de Maià ha publicat una carta enfocada a tranquil·litzar els veïns. La carta comença: «Us informem que el passat divendres a la tarda ens van arribar, sense previ avís, una vintena de nois estrangers, menors d'edat, emparats sota la tutela d'una empresa, la qual creiem que és concessionària de la Generalitat».

Segons la nota, els joves van instal·lar-se a Cal Teixidor. Es tracta d'una masia situada a uns centenars de metres del poble, a la falda de la muntanya. S'hi arriba per un camí estret però asfaltat i des de la casa es pot arribar a peu al poble, en uns deu minuts.

La nota exposa que l'empresa no ha demanat cap autorització municipal per desenvolupar «aquesta activitat». Conclouen que sense permís de l'Ajuntament no poden fer l'activitat de residència de menors tutelats. La nota també exposa que l'equip de govern treballa amb intensitat perquè l'empresa concessionària els expliqui el que pretén fer al poble i quina és la seva finalitat.

Apunten que el cap dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa i els agents de proximitat estan al corrent de la situació i «vetllaran per la normalitat de convivència fins que tota la qüestió legal no s'aclareixi». Els veïns es van adonar de l'arribada dels nois el mateix divendres. Una dona, ahir, va explicar que divendres a la tarda es va trobar amb un autobús al camí de cal Teixidor. «El vehicle estava a l'altura d'una casa veïna i la mainada n'havia sortit i uns quants nois s'havien penjat de les finestres», va dir. Segons ella, els veïns no entenien el que deien i van trucar als Mossos d'Esquadra.

Una altra dona va explicar que els joves van començar a voltar pel poble. «Ronden tot el dia», va dir. Va explicar que creuen que els nens són a Maià contra la seva voluntat, perquè el seu objectiu és Barcelona.

Segons ella, el cap de setmana els adolescents van anar a la piscina amb una monitora. «Li costava fer-los creure», va explicar. També es van asseure als bancs d'un establiment sense demanar-ho i es van dirigir a una àvia, la qual va entendre, segons les dones, que li demanaven alguna cosa. Les dones estaven neguitoses i preocupades.

Afers Socials ha definit d'emergència la situació. Ha aclarit que des del gener han acollit 1.462 menors migrants, que les xifres tripliquen els de l'any passat: 457 el juliol d'enguany per 195 en el mateix mes de l'any passat. Han apuntat que ja no els deixen a Barcelona i que els han de repartir pel territori.