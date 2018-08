Els militars destinats a les comarques gironines han patit 18 accidents el 2017

Les Forces Armades espanyoles tenen personal militar en actiu a les bases de Sant Climent Sescebes i Roses. A la base militar Álvarez de Castro, a Sant Climent, hi ha membres d'infanteria del regiment Arapiles 62. L'altra base es troba a Roses, la coneguda com la del Pení, on l'Exèrcit de l'Aire té l'anomenada base de l'Esquadró de Vigilància Aèria (EVA) 4.

En aquestes dues bases hi treballen militars que al llarg de l'any duen a terme diverses activitats que, com qualsevol actuació, a vegades poden acabar derivant en accidents. A la demarcació de Girona durant l'any passat se'n van produir fins a 18.

El Ministeri de Defensa publica anualment un document on fa públics els accidents i agressions que s'han produït a les Forces Armades i resumeix les dades de sinistralitat que, com a conseqüències d'accidents de caràcter militar, s'han produït durant l'any.

Des del 2011 fins a l'any passat, a les comarques de Girona hi va haver 204 accidents d'aquesta tipologia, que se solen produir en les bases o bé quan fan pràctiques, entre d'altres. Els accidents de caràcter militar majoritàriament se solen produir en la instrucció del dia a dia, en activitats esportives o bé fent el treball diari, manteniment i neteja.

Si es miren les dades globals de tot Espanya del 2017, es pot veure que d'aquest tipus de succés n'hi va haver fins a 2.200. I a Madrid, és la zona on se'n van produir més, fins a 418.

A les comarques gironines, els militars que hi ha destinats majoritàriament van patir accidents fent pràctiques esportives: de fet, van ser 10 dels sinistres militars. I la resta, 8, es van registrar en la categoria d'altres accidents. Aquí hi entren des de intoxicacions alimentàries, intoxicacions per productes químics, incendis o catàstrofes, entre moltes altres possiblitats.