Una nova subvenció de 20 milions per a vies ciclistes

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha impulsat una nova subvenció per a vies ciclistes per valor de 20 milions d'euros provinents de fons europeus. La primera línia de subvencions està dotada amb 17 milions d'euros per a vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana. Es prioritzaran aquelles actuacions que connectin diferents nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic aïllats dels principals nuclis de població, propiciant un transvasament modal en aquests eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament, i fomentant la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.

La segona línia de subvencions, de 3 milions d'euros, és per a vies en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic. El desenvolupament del cicloturisme mitjançant la construcció d'una xarxa de vies ciclistes té un impacte econòmic potencial en el territori i permet, a més, conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i d'inversió europeus.



Ajuts de fons europeus

El Programa operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals i determinats consorcis per afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i d'inversió europeus.

Per tal d'assolir aquest objectiu, es vol fomentar estratègies de reducció del carboni arreu del territori mitjançant l'impuls de la mobilitat urbana sostenible. També es vol protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals –en particular les d'interès turístic– per afavorir la conservació dels espais naturals i el desenvolupament econòmic i sostenible.