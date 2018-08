Olot repartirà 2.000 ventalls contra la violència sexual a les dones

L'Ajuntament d'Olot, enguany, continua les accions d'informació i sensibilització per prevenir violències sexuals contra les dones. La tècnica del Consorci de Benestar Social, Marta Teixidó, ha informat que l'any passat no va haver-hi cap denúncia per agressió sexual.

Això no obstant, segons ella, és veritat que determinades actituds dirigides a les dones tendeixen a tenir una certa tolerància social pel fet de tenir lloc dins d'un àmbit festiu.

Ha apuntat que, a pesar de la manca d'incidències, la Comissió de Festes ha decidit repartir 2.000 ventalls en els quals hi haurà els contactes del Servei d'Informació i Atenció a la Dona i també del Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere. Ha explicat que la voluntat és afegir-se a les campanyes contra les agressions sexistes que es fan a les festes majors catalanes.

Els ventalls duran la imatge de la gegantessa, a partir del cartell que l'any passat va fer l'autora Roser Matas. La gegantessa anirà acompanyada del lema «No és no. Atura les agressions sexistes». Els ventalls seran repartits en els dos dies de ballada de gegants. Es tracta d'actes que tenen lloc al matí i que són dels més concorreguts de les festes. El mateix disseny també es farà servir per imprimir els tovallons que es repartiran per les Festes i que es podran trobar a les barraques i a diferents establiments del centre.

Durant les festes també es faran servir cartells d'una campanya contra la violència sexual en contextos d'oci nocturn. Durant les festes, també hi haurà la possibilitat de comprar barrets, mocadors i samarretes amb senyals identificatius de les Festes del Tura. La idea és fer-ne promoció.