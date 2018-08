«Un registre oficial d'imams ajudaria a evitar nous casos»

Uns dies després dels actes de commemoració del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, la comunitat musulmana cambrilenca ha obert les portes de la seva mesquita per reflexionar sobre la situació de la comunitat musulmana. L'imam, Mohamed Ouadi, es mostra partidari d'establir més mecanismes de control sobre la resta d'imams per tal d'afavorir que les comunitats locals puguin tenir certesa de qui són i no caiguin «en el que ens va passar a Ripoll».

Conscient que lluitar contra la radicalització dels joves no és fàcil pel paper de les xarxes socials, la comunitat musulmana de Cambrils ha decidit passar a l'acció i idear mesures que els ajudin a evitar-ho. L'imam s'ha reunit amb diversos regidors del consistori per potenciar activitats esportives entre els joves musulmans. «Volem anar desenvolupant activitats per tenir-los ocupats, entretinguts i sota control. Estem prenent mesures, fent tot el que podem, a part del discurs que ja portem a la mesquita. Hem d'estar alerta dels nostres fills», adverteix l'imam.

A més, Ouadi opina que no seria una mala opció incloure l'estudi de l'Islam com una assignatura més en el sistema educatiu. «Cal formar-los bé i ensenyar als joves la religió com toca perquè no puguin caure en la radicalització», en mans de gent com l'imam Abdelbaki Es-Satty, apunta.

De fet, l'imam de Cambrils creu que els joves de Ripoll eren joves «perduts», «totalment allunyats de la religió» i que es trobaven «fora de joc». Al seu parer, si haguessin tingut una bona base de coneixement i «riquesa mental» haurien tingut prou eines com per no caure en la «trampa» d'un «imam radical».

Segons l'imam de Cambrils, les fotografies dels terroristes que apareixen al sumari dels atemptats confirmen que els integrants de la cèl·lula eren «persones dèbils» que no tenien «principis». «Van sortir imatges dels explosius i de begudes. Són imatges contradictòries entre elles mateixes. Com pot ser una persona que diu ser religiosa, tan radical en les normes religioses, prengui alcohol?», es pregunta Ouadi, sorprès per l'actitud d'aquests joves.



Obrir-se a la ciutadania

Un any després dels atemptats del 17 d'agost del 2017, la comunitat musulmana de Cambrils –que disposa d'una mesquita al polígon Belianes– afirma que s'ha sentit acompanyada per les institucions i que la convivència veïnal hi continua sent «bona». Amb tot, el col·lectiu està fent passos per donar-se a conèixer a la resta de la ciutadania i trencar conceptes «erronis». «Al final tots som persones i hem de conviure i acceptar-nos els uns i altres per moltes diferències que hi pugui haver», reafirma l'imam.