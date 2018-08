El virus segueix circulant per Europa

Aquest brot de xarampió sense precedents des de 2010 a Europa ha despertat la preocupació de les autoritats sanitàries. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), durant el primer semestre de 2018 s'han comptabilitzat 37 morts per aquesta malaltia i més de 41.000 casos d'infecció entre nens i adults. La majoria d'infeccions s'han registrat a Ucraïna (23.000), però també hi ha països propers afectats amb xifres altes, com ara França o Itàlia. Segons l'últim informe emès per l'Oficina Regional per a Europa de l'OMS, aquests tres països en concret, juntament amb Geòrgia, Grècia, Rússia i Sèrbia (on han mort 14 persones de les 37), són els set països de la regió en què ja s'han sobrepassat els 1.000 infectats durant els sis primers mesos de l'any.

Segons la Comissió Regional Europea de Verificació (RVC) d'Eliminació del xarampió i de rubèola, els últims plans que s'han dut a terme per erradicar la malaltia han aconseguit que s'interrompés la transmissió endèmica en 43 dels 53 països de la regió europea. Tot i això, la «inadequada» vigilància de la malaltia i unes «baixes» ràtios d'immunització en alguns països estaven facilitant que la transmissió del xarampió es reactivés en països on ja s'havia donat per erradicada prèviament.

«Aquest retrocés parcial demostra que cada persona que no és immune és vulnerable, sense importar on viu, i cada país ha de seguir treballant per incrementar les seves quotes de cobertura», va declarar la directora de la divisió d'emergències sanitàries de l'Oficina Regional per a Europa de l'OMS, Nedret Emiroglu.