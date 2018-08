Augmenten els residus abocats a l'Alta Garrotxa

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha comunicat que l'augment de visitants ha fet pujar en nombre i varietat els residus abocats. Exposen: «En zones amagades podem trobar acumulacions de papers i tovallolletes».

Més en concret continuen: « La gran part dels residus que s'identifiquen a la zona són resultants de les excretes humanes. És per això que es demana responsabilitat als visitants per efectuar les necessitats en llocs apartats i no abocar el paper higiènic a l'entorn, i així reduir aquests desagradables residus que suposen un impacte tant ecològic com paisatgístic de l'espai». No han concretat on és la zona. Un lloc conflictiu pel que fa a residus que han concretat és l'aparcament de Sadernes. Es veu que hi ha visitants que hi passen la nit i d'altres que hi mengen i hi deixen les restes. El Consorci recorda que passar la nit a l'aparcament està prohibit. En el cas que els Agents Rurals trobin algú adormit el sancionaran.

Exposen que en molts casos els visitants deixen les bosses de residus penjades de les branques dels arbres. Apunten que les bosses penjades no són una solució perquè la fauna les pot obrir.

Expliquen que el Consorci de l'Alta Garrotxa disposa d'un servei de neteja. Cada 15 dies, els responsables de la neteja pentinen la zona que va de l'aparcament de Sadernes fins a Sant Aniol d'Aguja i la rodalia. Cada estiu solen passar unes 35.000 persones per aquest recorregut. Això no obstant, les xifres d'aquesta temporada no tenen precedents i sembla que enguany el nombre de visites superarà les 40.000. Exposen xifres que volten l'entrada de més de 5.000 persones al més amb pics de més de 700 visitrants al dia.

El motiu de l'augment del nombre de visitantrs és la feina anual de millora i manteniment del Consorci. Han reparat centenars de quilòmetres de camins, han habilitat passeres i ponts penjants, han adequat les zones de bany i consruït refugis per a excursionistes. Pel que fa al refugi de Sant Aniol d'Aguja està en una fase final. La rectoria i l'edifici del costat estan coberts. Alguns dels pisos ja estan acabats i fins i tot hi fan una depuradora natural sobre la base d'aigua i joncs.