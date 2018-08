Girona finalitza l'estiu amb els pantans pràcticament plens

A menys d'una setmana per entrar de ple al mes de setembre i deixar enrere l'època més estival, la situació dels pantans gironins ara com ara és més que optimista de cara als pròxims mesos. Així ho demostren les dades proporcionades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a partir de les quals es pot fer una radiografia de l'estat en què es troben els tres pantans de la província: Susqueda, Sau i Darnius.

En el primer dels casos, l'embassament de Susqueda és el que més aigua té amb 209,34hm3 del total de 233 que pot abastar. Una xifra que suposa un 89,85% de la seva capacitat i que difereix notablement de la situació en què es trobava a les mateixes dates de l'any anterior, quan estava al 62% del seu total. Pel que fa al pantà de Sau, la situació és semblant i actualment amb un 85,25% conté 140,88hm3 del total de 165,26 que hi poden haver. Durant l'agost del 2017 aquest embassament es trobava al 63% de la seva capacitat.

La darrera de les reserves és la de Darnius i Boadella, en aquest cas, la que menys aigua conté a dia d'avui. Segons les dades de l'ACA el pantà es troba per sota del 50% del total, concretament amb 26,51hm3 dels 61,10 que hi podria haver (un 43,38%). La diferència amb la resta de reserves es deu, en gran part, amb la coincidència de les campanyes de reg i també de l'augment de l'aigua destinada a consum domèstic que hi ha durant l'estiu.



Reserves garantides

La situació en què es troben els pantans de les comarques gironines és poc habitual per l'estiu i es considera més pròpia d'altres estacions com per exemple la tardor o la primavera. Aquest fet ve directament derivat de les pluges dels darrers mesos que han permès que el sòl tingui la suficient humitat com per rehidratar la terra i la massa forestal. Així doncs, gràcies a l'aigua que hi ha emmagatzemada, algunes de les demandes, com per exemple la del consum domèstic, podrien estar garantides per tot un any, sempre que es mantingui una serie de continuitat pel que fa als episodis de precipitacions.



La Península, per sota del 60%

Pel que fa a les reserves hidràuliques de la Península, aquestes es troben –en global– per sota del 60% de la seva capacitat total (59,2%) després de perdre durant aquesta setmana un total de 871 hectòmetres cúbics d'aigua (hm3), una xifra que representa l'1,6% de la capacitat total dels embassaments, segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, les quals indiquen que els embassaments disposen de 33.180 hm3 en l'actualitat.

A diferència de les anteriors setmanes, en què les precipitacions van ser abundants, en els últims set dies les pluges han estat més aviat escasses. La màxima es va produir a la província de Girona amb 12,1 litres per metre quadrat, mentre que la setmana anterior va ser, també a Girona, amb una xifra de 80,4 litres per metre quadrat.

A hores d'ara, les reserves contenen un 38,3% més d'aigua que l'any passat, amb un 3,77% més que la mitjana del decenni. Els embassaments van començar a perdre aigua fa deu setmanes, després d'un període d'ascens constant que va començar el desembre de 2017. Va ser llavors quan van recular fins al seu nivell més baix en gairebé un quart de segle. Des d'aquí, i fins al passat mes de juny, la reserva hidràulica va continuar acumulant aigua fins a aconseguir 40.868 hm3.