Una mare i la seva nena d'un any, intoxicades per marihuana

Una nena d'un any es troba ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona després de consumir galetes amb marihuana. La seva mare també es va veure afectada pels fets. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot investiguen el succés.

Els fets van tenir lloc aquest dilluns en una casa de Sant Aniol de Finestres. La mare estava sola amb la criatura i en trobar-se malament amb el nadó va agafar el cotxe i va anar fins al centre del poble de Sant Esteve de Llémena. Allà, tota nerviosa i molt marejada, va alertar els veïns i va fer que truquessin al telèfon d'emergències 112 per tal d'aconseguir ajuda mèdica.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va activar ràpidament amb l'helicòpter medicalitzat i una ambulància. Els efectius mèdics van veure que es tractava d'una intoxicació alimentària per les galetes que contenien marihuana. I ràpidament, van traslladar la criatura d'un any en helicòpter fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Va ingressar a la Unitat de Cures Intensives Pediàtrica, on va estar en observació fins ahir el matí. Posteriorment la menor, que es troba estable, va ingressar a planta, on ahir al tancament d'aquesta edició, encara estava ingressada.

La mare, per la seva banda, va ser atesa de la intoxicació durant el dia dels fets a l'hospital i va ser traslladada amb una ambulància del SEM.



La mare nega saber-ne res

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van iniciar una investigació, que ha conclòs que les galetes de marihuana que la dona i la criatura havien pres a casa serien les causes de la intoxicació.

La policia, després de prendre declaració a la mare, apunta que no hi hauria intencionalitat per part de la progenitora per tal que la menor mengés galetes amb aquest estupefaent però segueixen investigant la procedència de l'aliment que les va intoxicar, ja que la mare nega que siguin seves.

Per aquest motiu, el dia dels fets van prendre mostres del menjar, davant dels avis. La investigació continua oberta.