Una pedregada descarrega a la Garrotxa, la Selva i el Ripollès

Fortes precipitacions en forma de pedra i calamarsa van protagonitzar la tarda d´ahir en diferents punts de la província de Girona. Les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i la Selva van ser les que les van viure amb més intensitat, i en les quals es van registrar algunes destrosses significatives en cases i vehicles.



La pedra caiguda –superior a la mida d´una moneda d´un euro– va trencar vidres, fer malbé llums de cotxes i malmetre objectes que es trobaven a l´exterior de les cases. Així doncs veïns de municipis com Tortellà, Besalú o Ribes de Freser no van trigar a compartir imatges del temporal a través de les xarxes socials, en les quals es podien veure carrers emblanquinats o vorals i carreteres inundades.





Pedregada a Besalú. Vidres de cotxes xafats, claraboies trencades, embornals tapats... @TomasMolinaB pic.twitter.com/JunW5S5kqR — JVila presos politics fora! (@joanvilallanars) August 29, 2018

Des de les cinc de la tarda, moment en què va entrar el front, els Bombers van rebre diversos avisos en relació al fort temporal provinents de diferents punts. A Sant Aniol de Finestres va caure un arbre, a Montagut i Oix va volar un llit elàstic i a Besalú va quedar inundada unes de les naus de la localitat. Una de les localitats que va patir les precipitacions en especial mesura, però, va ser Sant Hilari Sacalm, on alguns dels carrers del poble van quedar fortament inundats, com per exemple el passeig de la Font del Cirerer o bé el carrer de Vic. Alguns dels avisos van ser precisament derivats de l´entrada d´aigua en baixos.Pel que fa als registres de precipitació, aquests no van ser especialment elevats. La pluja va ser curta, però forta, i va caure en forma de diluvi en algunes localitats com Banyoles, on els 27 litres per metre quadrat es van registrar en poc més de mitja hora. El punt que va acumular més aigua va ser Molló i Fabert, amb pràcticament 30l/m2. Amb menys mesura, el pantà de Sau (16,8l/m2), Girona (10,6l/m2) o Olot (5,6l/m2). Les precipitacions també van fer que els termòmetres baixessin alguns graus.Pel que fa a la jornada d´avui, tal com preveu el Servei Meteorològic de Catalunya, el dia es mantindrà gris i durant la tarda s'espera l´arribada d´una nova tongada de pluges més allunyades de la demarcació.