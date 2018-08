Les Planes acabarà una plaça amb els beneficis de la venda d'un solar

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles en un dels seus darrers plens va aprovar la venda d'un solar situat al costat de la plaça del Jonquer. El preu de la compra venda va ser de 30.000 euros.

L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà (PDeCAT), ha explicat que l'Ajuntament destinarà el benefici de la venda a finalitzar la plaça. Més en concret, ha informat que compraran bancs i aparells per a jocs infantils.

Es tracta d'una gran plaça arbrada situada al mig de la urbanització del Jonquer. Els veïns van decidir l'aspecte de la plaça en una procés participatiu que va tenir lloc fa uns tres anys.

Ara, l'equip de govern s'haurà de cenyir als desitjos expressats pels veïns en aquell procés participatiu. És a dir, quan inverteixi els 30.000 euros en jocs i elements decoratius del parc, els elements comprats hauran de tenir les formes i els colors escollits pels veïns.

L'Ajuntament va obtenir el solar com a resultat del procés de liquidació del deute que una empresa mantenia amb la municipalitat. Com que el deute feia referència a impagats de l'impost de béns immobles, a la taxa d'escombraries i altres, l'Ajuntament, segons Llorà, ha decidit invertir els diners en equipaments per a la millora del municipi.