Prop de 200 persones grans han fet activitats com a voluntaris a Girona

El programa de Gent Gran de l'Obra Social «la Caixa» va promoure l'any passat el voluntariat de 189 persones grans a Girona, que van realitzar 31 activitats amb 1.685 beneficiaris. Les activitats s'emmarquen en el projecte «Accions Locals», dut a terme en col·laboració amb 22 centres de gent gran en conveni amb la Generalitat de Catalunya i les diferents administracions públiques dels municipis.

Els voluntaris, majors de 65 anys, participen a Girona en un ampli ventall d'activitats desenvolupades a escoles infantils, hospitals, presons, centres de persones amb discapacitat o centres de gent gran. Per tipologia, les activitats més freqüents són les relacionades amb l'educació i la cultura (49,2 %), seguides de les relacionades amb la salut i la vulnerabilitat (30 %) i l'exclusió social (16 %).

A Girona, destaca especialment la participació en activitats de salut i discapacitat, com per exemple Biblioarreu, una acció en la qual els voluntaris de l'EspaiCaixa Girona apropen els diferents recursos de la Biblioteca Carles Rahola (llibres, revistes, pel·lícules...) a les persones ingressades a l'hospital Josep Trueta de Girona. En aquest projecte hi participen actualment uns 15 voluntaris que un cop per setmana reparteixen material bibliotecari per les plances 4, 5, 6,7 i 8 de l'hospital. L'objectiu és fer la seva estada a l'hospital una mica més agradable, mitjançant la coordinació d'un professional i la voluntat de persones altruistes que ofereixen el seu temps al projecte. Actualment el projecte ja disposa d'una bústia de retorn al mateix centre sanitari.