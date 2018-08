El TSJC va reconèixer el 2015 un cas similar a una veïna de l'Escala

Fa tres anys el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va reconèixer la invalidesa absoluta d'una treballadora gironina afectada de fibromiàlgia, depressió i fatiga crònica, en el que es perfilaria com un cas similar a l'actual. Després d'un procés judicial de més de dos anys, la Sala Social del TSJC va confirmar llavors la sentència del jutjat social número 1 de Girona i va concloure que les malalties de la demandant li impedien desenvolupar tot tipus de treball, «incloses les tasques de naturalesa sedentària que no requereixen esforços físics especialment intensos». La demandant del procés judicial - una veïna de l'Estartit - treballava com a operària d'una indústria química de Girona. En aquest cas, l'Institut Nacional de la Seguretat Social no li havia reconegut cap tipus de prestació per la seva situació en considerar que malgrat totes les seves patologies, podia treballar de qualsevol feina.