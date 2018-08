Els veïns de Maià demanen informació sobre el centre

Veïns de Maià de Montcal reclamen informació sobre el Centre de Primera Acollida de Menors Tutelats de cal Teixidor.

Primer dues veïnes, dilluns al matí, van contactar amb Diari de Girona per mostrar la seva preocupació per la presència dels menors i per la manca d'informació que en tenen.

Més tard, el dilluns a la tarda, un grup de veïns es va reunir amb els periodistes d'una cadena de televisió per tal de reclamar alguna informació sobre la quantitat de menors, el temps que romandran a la localitat, el permís per establir-se a cal Teixidor i d'altres- L'Ajuntament també ha expressat la seva preocupació per la manca de coneixement de l'arribada del grup de menors i per la situació dels joves.

Ha transcendit que el dilluns a la nit l'equip de govern es va reunir. Ahir, fonts municipals van informar que l'equip de govern treballa per resoldre la situació. Van indicar que quan puguin donar una informació concreta convocaran tot els veïns a l'Ajuntament o en un altre equipament públic i els donaran l'explicació.



Relació de veïnatge

El Departament d'Afers Socials i Família també ha plantejat que convocarà una reunió per explicar el que és el Centre de Primera Acollida de Menors Tutelats de cal Teixidor i el que comportarà el veïnatge entre els joves del centre i els veïns del municipi. Han assenyalat que ja l'haurien feta però no han pogut perquè estan en una situació d'emergència. L'arribada de menors provinents de l'Àfrica ara és tres vegades més gran que durant l'estiu passat

Fonts de l'Ajuntament han indicat que, en les darreres hores, no han rebut cap queixa referent al comportament dels joves acollits. Els adolescents solen anar en grup i acompanyats per un monitor. Això no obstant, una veïna ahir afirmava que els havien vist rondar a les dotze de la nit. Va explicar que ho va anar a comentar a l'Ajuntament. La corporació municipal s'ha convertit en el pol centralitzador de totes les queixes i preguntes. De moment, no ha transcendit que els veïns hagin creat cap plataforma. S'expressen de manera espontània en grups de dues a set o vuit persones. Un dels dubtes que manifesten és l'habitabilitat de cal Teixidó. Es tracta d'una casa deshabitada des de fa uns anys que des de fora presenta bon aspecte però els veïns diuen que l'interior està en mal estat.



Requisist d'habitabilitat

Per això hi ha veïns que exposen el fet que és molt difícil que l'edifici compleixi els requisits necessaris per tenir la cèdula d'habitabilitat.

També hi ha persones que atribueixen el comportament dels menors durat el cap de setmana passat a la curiositat de l'arribada a un lloc nou. En altres ocasions diuen: «S'ha acabat la tranquil·litat al poble» i demanen més vigilància.