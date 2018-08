Arrenca a Girona la campanya «Tornada a l'Escola Solidària»

A partir de demà i durant tot aquest dissabte, Girona acollirà la desena edició de la campanya «Tornada a l'Escola Solidària», una acció promoguda per la Fundació Solidaritat Carrefour a favor de la Creu Roja. Aquesta iniciativa se celebrarà, amb caràcter general, els dies 31 d'agost i 1 de setembre a un total de 204 hipermercats Carrefour de 48 províncies espanyoles, tres dels quals a la província de Girona, on es recollirà material escolar per ajudar aquelles famílies amb menors en edat escolar que estan travessant serioses dificultats econòmiques i no poden fer front a la despesa que suposa l'inici d'un nou curs.

El supermercat Carrefour arrenca un any més aquesta edició a escala nacional amb la donació directa de 121.000 euros en material escolar amb la qual s'estima poder donar cobertura a les necessitats de 6.000 nens i nenes en situació d'emergència social. A aquesta quantitat se sumaran les aportacions particulars que realitzin els clients a favor d'aquests menors.

Més de 40 voluntaris



Els hipermercats de la província de Girona que participen en aquesta campanya de recollida són Carrefour Figueres (Nou-Centre), Girona i Olot. Més de 40 persones voluntàries de la Creu Roja s'implicaran en aquesta iniciativa i atendran els ciutadans que s'apropin a les taules instal·lades en els centres dels supermercats per donar material escolar (quaderns, bolígrafs, llapis, retoladors, etc.).

Posteriorment, la Creu Roja serà l'encarregada de distribuir tot el material recollit entre els menors beneficiaris de cadascuna de les províncies participants.

En la passada edició de la «Tornada a l'Escola Solidària», Fundació Solidaritat Carrefour va lliurar a la Creu Roja material escolar per valor de 4.676 euros, el que va permetre donar cobertura a més de 150 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de tot Espanya.