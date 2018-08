La CUP denuncia que la Diputació bloqueja informació dels viatges de Vila i Noguer

La CUP ha denunciat aquest dijous que la Diputació de Girona "bloqueja informació" en relació als viatges de l'antic president de la institució, Pere Vila, i de l'actual, Miquel Noguer. En concret, la formació independentista assenyala un desplaçament que Vila i Noguer van fer a Israel, i del qual encara no se'ls ha facilitat la documentació corresponent, malgrat que, asseguren, la van sol·licitar el passat mes de març.

El diputat de la CUP, Lluc Salellas, qualifica de "prescindibles" alguns dels viatges, però reconeix que "només es podrà saber" quan es faci pública la informació. Salellas també ha mostrat la seva preocupació perquè la Diputació de Girona no "recuperi velles pràctiques opaques que semblaven superades", en temes de transparència. Des de la institució, però, han respost assegurant que ja els han fet arribar informació d'alguns dels viatges i que la resta la facilitaran "quan la tinguin a punt".

En concret, la Diputació ha assenyalat que ja han aportat la documentació referida al viatge que Vila va fer a Essen (Alemanya), en motiu de la Fira Internacional de Càmpings. També han fet arribar al partit independentista la relacionada amb el desplaçament a Madrid, i que responia a la festa que va celebrar el Cercle Català a la capital espanyola.

A més del viatge a Israel, des de la formació anticapitalista denuncien que la resta de peticions sobre desplaçaments oficials dels càrrecs de la Diputació han estat "ignorades" o ateses parcialment, sense haver aportat tota la documentació sol·licitada. Per tot plegat, la CUP ha anunciat que en el proper plenari del mes de setembre reclamaran a l'actual equip de govern que exposi públicament quina és l'acció exterior de la institució, per "poder valorar la conveniència, o no, de determinats viatges oficials" que s'han realitzat els últims mesos.

El partit independentista ha volgut recordar que "ja va patir" un bloqueig d'accés a la informació per part de la Diputació de Girona a principis d'aquesta legislatura. En aquella ocasió, assenyala la CUP, es va solucionar després que la GAIP, òrgan de la Generalitat que vetlla per la transparència i l'accés a la informació pública, resolgués a favor del partit i obligués a la institució a facilitar la informació pertinent.