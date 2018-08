Expedienten un policia de Puigcerdà per donar un cop de peu a un home

L'Ajuntament de Puigcerdà ha obert un expedient per esbrinar l'actuació d'un agent del cos de la Policia Local, aquest cap de setmana, amb un ciutadà que es trobava a l'estació de tren. El policia va clavar un cop de peu al pit al ciutadà, d'edat avançada i presumiblement en estat d'embriaguesa, amb l'objectiu de reduir-lo, fent-lo caure a terra. Això és el que es podia veure en un vídeo que va circular dilluns per les xarxes socials, però que va estar retirat al cap de poques hores. El consistori va analitzar el vídeo diumenge, i va decidir obrir l'expedient informatiu, per analitzar la seqüència del vídeo, però també els fets previs i posteriors, a més de parlar amb els testimonis. Paral·lelament, el cas serà investigat per via judicial, una acció protocol·lària en aquestes situacions. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va explicar la seqüencia dels fets i va assegurar que l'home estaria en estat d'embriaguesa, portaria un ganivet a la mà i, prèviament, l'hauria amenaçat amb pegar-lo, arribant a agafar-lo per la roba i tirant-li l'emissora a terra. Mentre, el que va quedar enregistrat al vídeo, segons va apuntar Piñeira, va ser el moment en què el policia demana al ciutadà que es posi de cara a la paret i es va allunyant d'ell, abans de donar-li la puntada de peu que el va fer caure al terra, des d'on va ser reduït.

A banda de l'anàlisi que està fent el consistori d'aquesta seqüència, per decidir si cal obrir un expedient disciplinari a l'agent, el jutjat també ha obert diligències per investigar el cas. L'alcalde de Puigcerdà va apuntar a Regió7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que es tracta d'«unes imatges que a ningú agrada veure», i que ara hi ha «dos fronts oberts»: «Un cop s'hagi acabat el procés, un cop tinguem la informació, es veurà quines decisions se'n deriven», va apuntar. El batlle va puntualitzar, d'una banda, que prèviament a l'agressió de l'agent, aquest s'havia anat enretirant de l'home, i que es tracta d'un funcionari interí, que no té plaça fixa. Precisament en aquest sentit, qui aviat serà el nou regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament (agafarà l'acta que ha deixat vacant Raimon Ribas), Joan Manel Serra, va voler posar la lupa no només en l'actuació policial, sinó també en si l'agent és «una persona preparada o no». «S'havia agafat a nivell d'urgència, i potser un policia amb més formació sap com actuar millor», explica Serra, assegurant que creu que s'hauria d'incidir en la persona que l'ha contractat. El futur regidor també va assegurar que aquesta és «una pràctica força habitual» al municipi. Pel que fa a l'actuació de l'agent, considera que –a priori– sembla desproporcionada, però diu que cal esperar a veure cap a on deriva la investigació.