Els Bombers han treballat aquest matí en una fuita de gas al poliesportiu de Campdevànol.

Aquesta fuita ha tallat l'N-260 durant aproximadament una hora, ja que la via està a tocar de l'equipament esportiu.

Segons fonts del cos d'emergències, no hi ha ferits i la fuita s'ha causat durant unes obres. Per causes que es desconeixen els operaris han foradat la canonada.

Hi han treballat quatre dotacions i en paral·lel, la companyia del gas ja ha estat alertada.