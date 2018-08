L'Audiència admet un recurs de la defensa de l'acusat del crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha admès el recurs presentat per la defensa del presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, Jordi Magenti, i ha acordat que els Mossos analitzin si el mòbil de la dona del detingut , Nancy Londoño, disposava d'una aplicació per enviar fotos i sms demanant ajuda en cas d'emergència.

El passat 20 de juny, la dona de Magenti va declarar al Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners (Girona) i entre algunes de les qüestions que es van plantejar va ser si una matinada de juny de 2017 havia enviat un sms amb el text " SOS, SOCORS, AJUDA'M "a una veïna seva d'Anglès, al 112 i a una desena de contactes seus a Colòmbia, el seu país d'origen.

Els investigadors i la fiscalia sostenen que Nancy Londoño se sentia amenaça pel tracte que li infringia el seu marit i que cap a les 00:30 hores d'un dia de juny va manar diversos missatges simultanis a diverses persones del seu entorn demanant ajuda.

La defensa, exercida pel Despatx Salellas i Associats, atribueix aquests missatges a un virus, troià o mal funcionament del terminal.

En la causa també consta la declaració de la veïna del matrimoni que va confirmar que una matinada havia rebut fotos i el missatge demanant ajuda a Nancy, i que quan li va trucar per veure què passava ella li va dir que no havia estat ella, que estaven dormint.

Londoño va relatar en la seva declaració que "es ficava al llit cap a les 22.00 hores i que una matinada cap a les 00.30 hores sentia el mòbil però no es despertava, va sonar 3 o 4 vegades i que al final es va despertar però ja havia deixat de sonar, que va veure que era la seva veïna i la va cridar per veure què passava i la dona li va respondre que li havia enviat sms d'ajuda ".

Londoño va dir haver-li contestat que "no li havia enviat res perquè dormien".

En la seva declaració davant del jutge també va detallar, entre altres coses, que ella enviava sempre whatsapps, que "no li tenia por al seu marit" i que dels 900 euros mensuals de la pensió d'ell que van directament al seu compte a Colòmbia ella treia uns 700 per viure, que no treballa i que la seva filla té un sou que correspondria a uns 210 euros.

Després d'aquesta declaració, el fiscal va demanar que la Unitat Central d'Informàtica Forense dels Mossos comprovés si hi havia algun tipus de virus o troià al mòbil de la veïna per determinar si la versió de Londoño podia tenir alguna versemblança i el jutge va acceptar la petició.

Va rebutjar però una altra de la de la defensa que s'analitzés el terminal de la dona del presumpte assassí per confirmar la seva versió.

Ara, l'Audiència ha estimat el recurs d'apel·lació contra la interlocutòria de 17 de juliol de 2018 del Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma, ha revocat la resolució i acorda que "en el cas que el mòbil lliurat al jutjat sigui un dels dos models que poden portar l'aplicació SOS, Samsung S6 o S6 Edge ", que els Mossos determinin si la tenia configurada.

I en el cas que fos així, que confirmin si aquesta aplicació, com manté la defensa, "segons comentaris d'usuaris ha donat problemes d'enviament i missatges aleatoris i l'atzar".

Jordi Magenti Gamell està acusat d'haver matat de tres tirs a Marc Hernández, de 23 anys i veí d'Arenys de Munt (Barcelona) i d'un tret al cap a Paula Mas, de 21 anys i veïna de Cabrils (Barcelona) entre les 11.20 i les 11.26 hores del 24 d'agost del 2017 i d'haver intentat fer desaparèixer els seus cadàvers sota les aigües del pantà.

Magenti ja havia estat detingut el 4 de desembre de 1997 per matar de quatre trets d'escopeta al mig del carrer d'Anglès a la seva primera dona.

Va passar deu anys a la presó i en sortir va conèixer per Internet a la seva actual dona, Nancy Londoño, amb qui es va casar primer el 2013 a Colòmbia, d'on ella és natural, i el 2015 a Anglès.