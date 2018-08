L'AECC organitza al Montseny campaments per a infants fills de malalts oncològics

L'AECC-Catalunya contra el Càncer ha organitzat entre el 2 i el 6 de setembre uns campaments al Parc Natural del Montseny per a 45 fills de pares i mares amb càncer, en els quals puguin compartir les seves experiències amb companys en una situació similar a través d'activitats terapèutiques, lúdiques, esportives i psicoemocionals.

Segons ha informat la coordinadora de Programes i Serveis d'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona, Teresa López, els campaments estan destinats a joves d'entre 7 i 17 anys que siguin fills de pare o mare amb càncer.

«Els campaments sorgeixen a partir de les necessitats que tenen els pares sobre com tractar la malaltia amb els nens: dubtes sobre com informar-los, com explicar-los-la; són una oportunitat perquè aquests ho entenguin de la millor manera possible», ha detallat López.

«Mitjançant activitats lúdiques, esportives i tallers psicoemocionals podran conèixer i establir noves relacions amb altres nens i joves, a més d'expressar i compartir l'experiència de tenir un pare o mare malalt», acompanyats per monitors i psicòlegs de l'AECC- Catalunya.

Es tracta de la segona edició d'aquests campaments i tindran lloc a la casa Castell de Fluvià, a Santa Maria de Palautordera, al peu del Parc Natural del Montseny.

«Una de les activitats més importants que es faran és el taller de les emocions, on els participants poden expressar el que senten i compartir-ho amb altres nens que estan passant el mateix que ells», ha subratllat López.