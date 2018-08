Més d'un centenar de persones tornen a penjar llaços grocs a la Bisbal d'Empordà

Més d'un centenar de persones han tornat a penjar llaços grocs a Les Voltes de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). L'acte es produeix gairebé un dia després que una vuitantena de persones hagin retirat els símbols d'aquest punt i d'altres poblacions del Baix Empordà, com Corçà, La Pera o Sant Feliu de Guíxols. El coordinador de l'ANC a la zona, Joan Massich, ha explicat que habitualment els veïns de la zona es reuneixen per penjar llaços i que "avui tocava Vullpellac" però que arran de les "destrosses" d'aquesta matinada, moltes persones han volgut ajudar a reposar-los. Durant la jornada, els Mossos han aixecat una acta per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana per una concentració no comunicada.

Més d'un centenar de persones han participat aquest dimecres al vespre en un acte per tornar a penjar llaços grocs a Les Voltes de la Bisbal d'Empordà. L'acte s'ha iniciat a les nou del vespre a tocar del riu Daró. Els assistents ajudats per una desena d'escales han omplert l'espai d'aquest símbols gairebé un dia després que una vuitantena de persones, vestides de blanc i majoritàriament amb la cara tapada, els despengessin aquesta matinada.

El coordinador de l'ANC al municipi, Joan Massich, ha explicat que habitualment es reuneixen alguns veïns de la zona per penjar-ne a diverses poblacions. De fet, ha dit, aquesta nit tocava fer-ho a Vullpellac però després de les "destrosses" que ha fet aquest grup de persones, molta gent ha decidit venir a ajudar. "Si tornen a venir, els tornarem a posar perquè per la gent representen la llibertat d'aquests senyors que estan a la presó i a l'exili. Tot el que sigui per ajudar ho farem", ha insistit.

Durant tres quarts d'hora, els assistents no han parat de col·locar-ne, gairebé 200, tres per volta, amb l'objectiu de tornar a donar color groc a l'emblemàtic espai del municipi. Per finalitzar l'acte, han cridat consignes per la "llibertat dels presos polítics" i han cantat Els Segadors.

Els Mossos d'Esquadra han aixecat una acta per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com la Llei Mordassa, per una concentració no comunicada. Igual que han fet aquesta matinada, els agents han identificat una persona com a responsable de l'acte.



Crítiques dels municipis i de l'ANC

Des dels municipis afectats han criticat durament l'actuació del grup de persones provinents del Maresme amb s'han desplaçat fins a la comarca per netejar "poblacions amb un alt índex de plàstic groc". A banda de la Bisbal, també han actuat a Corçà, la Pera i Sant Feliu de Guíxols. El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, ha lamentat que els autors de les "destrosses" anessin amb la cara tapada i hagin de venir "d'arreu de Catalunya per generar conflicte on no n'hi ha".