Un monestir per tractar la salut mental dels joves

Les monges del monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona han cedit a l'hospital de Sant Joan de Déu part de les seves dependències per ubicar la primera unitat terapèutica educativa i residencial per a nens i adolescents amb trastorns de salut mental greus (TMG) de Catalunya.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Afers Socials, Chakir el-Homrani, van explicar ahir que aquest nou espai, pioner a l'Estat, incorpora un funcionament innovador perquè els nens «puguin tenir un projecte de vida i una igualtat d'oportunitats».

Segons Alba Vergés, l'objectiu d'aquesta primera unitat terapèutica, educativa i residencial és promoure la recuperació de cada nen i adolescent i facilitar que torni al seu entorn social i familiar des d'un ambient «el màxim còmode possible».

«No volem institucionalitzar aquests nens i nenes, sinó poder donar-los les eines perquè després, en el seu entorn social i familiar, puguin desenvolupar el seu projecte de vida», va remarcar Vergés. La unitat, sota el nom «Acompanya'm», està en funcionament des del mes d'abril i actualment acull setze nens i joves d'entre 13 i 17 anys que pateixen un trastorn mental greu. De les trenta places de les quals disposa aquesta nova ubicació, vint-i-cinc estan destinades a aquells nens i joves que estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Les cinc places restants estan reservades per a aquells nens i adolescents que poden ser derivats pels dispositius dels Departaments de Salut o d'Afers Socials, com els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

«És una unitat experimental que se centra absolutament en les persones. Aquests nens no s'han d'adaptar a la lògica de l'administració sinó que és l'administració qui s'adapta a les necessitats d'aquests nens, treballant de forma interdisciplinària», va afegir el conseller El-Homrani.

Els adolescents que actualment viuen en aquest nou espai, i que venen d'un entorn social i familiar de «complexitat elevada», conviuen en cinc apartaments d'una capacitat d'entre cinc o sis persones cadascun. Cada apartament compta amb tres habitacions individuals o per a dues persones, «en funció de les necessitats de cada cas», i estan situats en una de les dependències que l'hospital Sant Joan de Déu ha llogat al monestir, en el qual ara només viuen vuit monges cistercenques.

Així, el monestir de Santa Maria de Valldonzella, que compta amb una superfície total d'11.000 metres quadrats, ha llogat un espai de 1.265 metres quadrats que ha estat completament remodelat.

Aquesta primera unitat té tant mesures sanitàries com de seguretat i compta amb un equip format per infermers, psiquiatres, psicòlegs, metges, educadors i treballadors socials.

Mentre que alguns adolescents que actualment viuen en aquesta llar, per una estada màxima de divuit mesos, poden fer l'escolarització fora de les instal·lacions, altres compten amb un servei intern de docents procedents del Departament d'Ensenyament. Segons ha explicat la cap de servei de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'hospital Sant Joan de Déu, Montse Dolz, els professionals els fan un diagnòstic clínic que ajudi a traçar el millor pla terapèutic integrat en la seva vida quotidiana i «en el que puguin recuperar hàbits que no han tingut mai o que han perdut, així com viure en petits grups per tal de reaprendre a estar amb l'altre».

La psiquiatra detalla que el dia a dia dels joves es basa en la «construcció delicada d'una vida i una salut mental que ha quedat truncada per diversos motius», per la qual cosa també treballen per «recapacitar les famílies i que puguin tornar a assumir els nens en els casos que es pugui». Segons el Departament de Salut, a Catalunya, un 4,7% de la població menor de 18 anys ha estat atesa en algun centre de salut mental infantil i juvenil, més de 65.000 nens i adolescents, dels quals un de cada vuit tenen un diagnòstic de trastorn mental greu.