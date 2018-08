Només 15 centres gironins s'acullen al programa contra el «bullying» d'Ensenyament

Tan sols 15 centres de les comarques de Girona participaran aquest curs 2017-2018 en el programa contra l´assetjament escolar del Departament d´Ensenyament #aquiproubullying. D´aquests centres, L´Empordà-San José de Roses, els Salesians de Ripoll, l´escola Joana d´Empúries de Castelló d´Empúries, i els instituts Bosc de la Coma d´Olot, el de Maçanet de la Selva i el Rocagrossa de Lloret de Mar són els 6 que han estat seleccionats enguany per iniciar un projecte de dos cursos, del qual aplicaran les fases de formació i elaboració d´un projecte propi durant el curs 2018-2019, i la d´implementació i avaluació del projecte el 2019-2020.

Els 9 centres restants ja van acollir el programa el curs passat i incorporaran aquest proper curs les dues darreres fases. Es tracta de les escoles Casa Nostra de Banyoles, La Salle i Carme Guasch de Figueres, Guilleries de Sant Hilari, L´Esculapi de l´Escala, Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, l´institut escola de Lloret de Mar, i els instituts de Palamós i Ramón Coll i Rodés de Lloret.



L´alumne, al centre

Inspirant-se en els programes KiVa de Suècia, o el Programa Sentinelles et Référents de França, #aquiproubullying posa l´accent en l´alumnat, implicant-lo de forma activa en l´observació, detecció i acompanyament dels casos. En altres paraules, Ensenyament busca que els mateixos estudiants abandonin el paper de testimoni silenciós que, sovint, mantenen davant l´assetjament a altres companys i actuïn de manera activa per erradicar aquestes conductes. Amb aquesta estratègia, l´administració pretén arribar allà on professors i famílies no poden accedir, cosa que implica tant els espais físics –com el pati o el gimnàs– com els virtuals, com les xarxes o el Whatsapp.

El programa va dirigit a centres tant públics com privats concertats que cursin ensenyaments obligatoris i assumeixin el compromís de desenvolupar el projecte que possibiliti prevenir i aturar l´assetjament escolar. Aquests centres han d´haver treballat l´assetjament escolar anteriorment. A més, la participació en el projecte ha de tenir el suport de més del 70% del Consell Escolar.

En la convocatòria d´enguany s´hi van presentar un total de 39 centres educatius arreu de Catalunya, dels quals tan sols dues candidatures van ser desestimades. Tots els 6 centres gironins van ser seleccionats. Aquestes institucions se sumen a les 140 escoles i instituts catalans, 9 de les quals gironines, que van formar part del projecte des de la seva estrena el curs passat i que aquest any seguiran amb la implementació. A falta de completar el cicle als primers participants, encara no se n´han pogut avaluar els resultats.