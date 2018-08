Olot comença a muntar les noves barraques de les Festes del Tura

L'Ajuntament d'Olot ha començat a muntar les noves barraques de les Festes del Tura al Firal. Es tracta de vuit barraques dissenyades pel mateix equip d'arquitectes que ha dissenyat el Firal: XAA Arquitectura Xavier Bayona – Alba Colomer – Adrià Villarejo.

Els arquitectes van dissenyar les parades després de parlar amb els responsables de Festes, les diferents àrees i serveis municipals que treballen en l'0rganització dels actes i les entitats que hi col·laboren.

El mateix equip ha escollit la ubicació de les barraques a la part alta del Firal, quasi a tocar del monument al mil·lenni i prop del centre del passeig. Abans, estaven ubicades al Firal Petit, ara molt més gran, i en la part final de les obres.

Més en concret, les parades estan entre els forats on hi ha els arbres. La intenció és deixar la zona del Firal Petit lliure per a concerts.

Les noves barraques estan aparellades cada dues amb la finalitat de dotar la zona de més visibilitat dels escenaris del Firal Petit. Consten d'una barra de 1,10 metres d'altura. Per tal de protegir el terra de pedra del Firal i per facilitar el muntatge dels elements de la barraca, els operaris munten una tarima que cobreix el terra de tota la part interior.

A més, els pals muntats damunt dels forats dels arbres disposen d'un lloc de connexió elèctrica. També estan dotades de connexió a la xarxa de clavegueram i a la d'aigua.

Ball de l'Hora



Una altra de les novetats de les festes que començaran el 7 de setembre és que enguany serà la darrera vegada que la penya WekeWeke es farà càrrec de l'organització del Ball de l'Hora.

En aquesta edició la penya Weke Weke comptarà amb la col·laboració dels dels Faràndula Ràcing Team, els quals l'any vinent es faran càrrec del Ball de l'Hora. El Ball de l'hora XXVIII està programant pel diumenge dia 9, a les 23 hores, al carrer Baix del Tura.