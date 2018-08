Pedalada solidària de 3.600 quilòmetres passant per Girona

Pedalar els 3.600 quilòmetres que separen Alemanya i el Regne Unit, passant per Suïssa, Itàlia, Espanya i França, i entremig, també per Girona, per recollir fons per combatre el càncer infantil és l'objectiu de la tercera edició de la cursa cicilista Country 2 Country 4 Cancer.

Aquesta iniciativa internacional impulsada per una companyia multinacional farmacèutica, Bristol-Myers Squibb (BMS), entre els seus treballadors se centrarà enguany a recaptar fons a favor de la Fundació Theodora, que ajuda a millorar l'estat d'ànim dels infants amb càncer durant la seva hospitalització amb la visita de pallassos d'hospital.

La cursa cicilista, en què participaran uns vuitanta treballadors de les diferents filials europees de la companyia farmacèutica, començarà el 10 de setembre i està previst que duri divuit dies.

La filial espanyola de l'empresa hi aportarà una dotzena de treballadors que faran l'etapa entre Girona i Tolosa, recollint el testimoni dels ciclistes dels països nòrdics per passar després el relleu als seus companys francesos, que continuaran la ruta.

Entremig, els dotze treballadors hauran de completar la distància entre la capital gironina i la ciutat francesa, amb els Pirineus pel mig, en tres dies, recorrent 120 quilòmetres diaris.

Per preparar aquesta ruta solidària, cada participant s'ha sotmès a un entrenament personalitzat cinc dies a la setmana durant cinc mesos. En total, són 110 hores invertides sobre la bicicleta en més de 2.000 quilòmetres pedalats.

«La malaltia és més dura que la cursa ciclista», ha explicat el capità de l'acció i director mèdic de BMS, José Cabrera, el fill del qual va patir un limfoma.

I és que els pacients, la proximitat amb la malaltia, haver superat un càncer o haver estat testimoni de l'impacte que ha provocat en algun familiar és la raó principal dels empleats que s'han sumat a la iniciativa, explica Cabrera.

Cada un dels sis equips participants ha escollit una entitat membre de la Unió Internacional Contra el Càncer, que rebrà el testimoni simbòlic de la cursa el dia 28 de setembre a Londres.