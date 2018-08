«Com pot ser natural tenir una malaltia del segle passat?»

Com valora el repunt de xarampió que amenaça Europa, amb més de 41.000 casos?

L'important és reflexionar sobre el que significa que una malaltia que està perfectament controlada, perquè hi ha un instrument tremendament valuós contra ella, les vacunes, tot d'una reapareix i irromp de forma expansiva en un continent com Europa. Estem convivint amb una malaltia que a hores d'ara hauria d'haver estat eliminada de la Unió Europea.

Està identificada la causa en els moviments reticents a les vacunes, cada vegada més forts en països com Itàlia?

Hi ha una baixada de les cobertures vacunals, però els motius que l'originen no són homogenis a tot Europa. Hi ha diferents matisos que cal avaluar, perquè si creiem que això és només culpa dels moviment reticents a la vacunació, no acabarem amb el problema. La baixada de cobertures vacunals en determinats països està molt lligada a la crisi econòmica, que ha fet que les seves estratègies polítiques vacunals es contreguin i els ciutadans no tinguin accés a la vacunació; parlem per exemple dels països de l'Est i Grècia, fonamentalment, clarament associats a la crisi. Per desgràcia, també lligades a aquesta situació hi ha bosses de marginalitat social en països europeus amb població emigrant, que tenen dificultats d'accés al sistema sanitari i són susceptibles també de patir aquesta malaltia. I després hi ha països més desenvolupats –com Itàlia, França i fins i tot Alemanya–, amb els moviments reticents a les vacunes.

Com es pot haver estès tant el missatge d'aquests moviments contraris a l'evidència científica?

A Itàlia, per la frivolitat de determinats moviments polítics populistes, com el 5 Estrelles o la Lliga Nord, en què el ministre de l'Interior, que forma part del Govern, és capaç no només de criminalitzar els immigrants, sinó de dir autèntiques barbaritats sense fonament en relació a les vacunes. Això influeix en la percepció que tenen determinats ciutadans respecte a les vacunes. Però, insisteixo, no podem quedar-nos amb una cosa, són moltes i totes relacionades amb el mateix, que és la baixada de cobertures vacunals. No són el mateix els motius que originen l'epidèmia de xarampió a Sèrbia, que els que l'originen a Itàlia.

Quina és la situació d'Espanya, està lliure de xarampió o corre el risc de patir un repunt?

Afortunadament vivim en un país on les cobertures vacunals són molt elevades, superiors al 95% i per això estem tan bé. Això és gràcies a un planter de professionals sanitaris molt bo, tant pediatres, metges de família, professionals de Salut Pública, epidemiòlegs i, sobretot, personal d'Infermeria. I per fortuna, al nostre país, quan una vacuna s'introdueix en les polítiques vacunals públiques, és gratuïta per a la població. Tanmateix, això no vol dir que no hàgim d'estar alerta davant la possible baixada de les cobertures vacunals.

De fet, en algunes comunitats hi ha hagut un augment de casos aquest any.

A Espanya hi ha hagut casos aïllats, i poden haver-n'hi, però un procés expansiu de les característiques que estan tenint, per exemple, a Itàlia, és molt difícil. El risc a Espanya pot venir dels moviments reticents a la vacunació, que per fortuna avui tenen una influència nul·la al nostre país. Per això és convenient que tinguem perfectament identificades les situacions o els grups que poden estar influenciant a aquest nivell.

Parla d'una cobertura vacunal del 95%, què passa amb el 5% restant?

En aquest 5% de població que no es vacunarà, s'hi inclouen els nens que tenen alguna contraindicació i no es poden vacunar; els que formen part de les borses de marginació social i tenen dificultats d'accés al sistema sanitari; i després hi ha els moviments reticents a la vacunació, que tampoc són homogenis.

En què difereixen els últims?

D'una banda hi ha pares i mares que tenen dubtes sobre la conveniència de vacunar els seus fills perquè pensen que és una malaltia que ja no veiem al nostre país. A ells els hem de dir, amb molta pedagogia i educació, que nosaltres ens podem oblidar de les malalties transmissibles, però elles mai, mai s'obliden de nosaltres. Això vol dir que necessàriament hem de seguir vacunant, perquè si no, passarà el que està passant en altres països europeus en aquests moments. Després hi ha un altre sector més preocupant que són aquells pares i mares que, intentant ser el que ells anomenen naturals o moderns, no volen vacunar els seus fills. I jo em pregunto, com pot ser natural i modern que el meu fill tingui una malaltia del segle passat com és el xarampió? El modern i natural és aplicar el coneixement, la ciència, que realment poden modificar en sentit favorable la salut o els elements nocius per a la ciutadania. L'autènticament modern són les vacunes.

Com s'ha d'actuar davant d'aquest repunt a Europa?

El primer és subratllar que estem parlant d'una malaltia que es pot prevenir, i no obstant això a la Unió Europea hi ha més de 41.000 casos des de l'inici d'any, gairebé el doble que el 2017, i ja porten 37 morts, el que indica que el xarampió és una malaltia seriosa, que pot tenir complicacions. En el nostre medi cal seguir com fins ara, vacunant els nens amb el volum de vacunes que estem administrant. I reforçar la idea que si una família portarà un nen que encara no tingui 12 mesos a un país que té una presència important de casos de xarampió i s'hi estaran molt temps en aquests països, que avancin la dosi dels 12 mesos si el nadó té més de 9 mesos.