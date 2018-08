El tabac motiva cada vegada més baixes laborals a Catalunya

El tabac és responsable d'un 3% de les baixes laborals de més de cinc dies en el cas dels treballadors catalans d'entre 35 i 64 anys i la tendència va a l'alça, tant en homes com en dones. Aquesta és la conclusió d'un treball dut a terme per professionals del Departament de Salut i publicat recentment a la Revista Española de Salud Pública.

Segons l'estudi, a Catalunya el percentatge d'episodis i de dies d'incapacitats temporals atribuïbles al consum de tabac va ser superior en homes (3,9%; 5,5%, respectivament) que en dones (2,3%; 1,5%, respectivament) entre 2007 i 2016.

La tendència d'aquest tipus de baixes va ser ascendent, encara que en els anys 2014-2016 hi ha un descens respecte de la màxima, registrada el 2013, segons recull l'estudi «La incapacitat temporal atribuïble al consum de tabac en treballadors de 35-64 anys. Catalunya 2007-2016».

Per grup diagnòstic, tant en homes com en dones, es va observar que la primera causa d'incapacitat temporal atribuïble al tabac va ser el grup de malalties respiratòries, seguit de les malalties cardiovasculars i dels tumors.

En canvi, la distribució dels dies atribuïbles va variar segons el sexe: en homes, el grup amb més dies atribuïbles va ser el de les malalties cardiovasculars, seguit del de les malalties neoplàsiques i el de les malalties respiratòries, mentre que en les dones, els grups amb més dies atribuïbles van ser les malalties respiratòries, seguides de les cardiovasculars i les neoplàsies.

Tot i la legislació actual, la prevalença de fumadors en el grup d'edat 35-64 descendeix molt lentament entre 2007 i 2016 en homes (35,8% i 32,3%, respectivament) i augmenta en dones (25,6% i 28,7%, respectivament).

En l'estudi de Salut es recorda la importància de seguir reforçant les iniciatives per a la prevenció i control del tabaquisme per combatre els efectes adversos sobre la salut i la productivitat. En aquest sentit, destaquen des del Departament, les accions de promoció de la salut en empreses, incloent les intervencions per deixar de fumar, reporten un estalvi en dies en incapacitats temporals per totes les causes.