Termini d'exposició i al·legacions del POUM de Banyoles fins al 26 de novembre

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles estarà en termini d'exposició i al·legacions fins al dia 26 de novembre. Durant aquest període, els arquitectes de l'equip redactor Font-Viñolas atendran dubtes i aclariments sobre el projecte amb cites concertades mitjançant trucades telefòniques.

El POUM de la capital del Pla de l'Estany, que substituirà el de 1984, es troba aprovat provisionalment després del ple extraordinari celebrat el dia 6 d'agost. El termini d'exposició i al·legacions és el pas immediatament posterior, i s'allarga 60 dies naturals (40 hàbils) perquè va ser aprovat durant el mes d'agost, considerat inhàbil.

Aquest Pla planteja un creixement controlat de la ciutat amb un horitzó d'uns 25.000 habitants el 2040 i la previsió que es facin 2.613 nous habitatges, 724 dels quals de protecció oficial (el 30%).

Les Arcades i Can Juncà



El POUM preveu, entre d'altres, resoldre el desenvolupament de les zones industrials de Les Arcades i Can Juncà, espais pendents de resoldre des de 1984.

A les Arcades es planteja un desenvolupament en dos polígons diferents. A la zona on hi ha habitatges preexistents, es farà una connexió amb dos vials petits, mentre que a la zona més rústica, a tocar de l'institut Josep Brugolat, s'hi dibuixa un vial central que haurà de millorar la connectivitat d'aquest institut amb el centre de la ciutat.

Segons el mateix pla, la zona de Can Juncà i la Neutrex, on hi ha habitatges i fàbriques, passarà a ser tot àrea residencial i es desenvoluparà també en dos àmbits diferenciats. La part més propera a l'avinguda Països Catalans serà la primera que s'urbanitzarà, ja que actualment hi ha indústries en desús, mentre que a l'altra zona, on les empreses instal·lades sí que estan en funcionament, s'obrirà un període de negociació per acordar amb aquestes companyies el seu trasllat. Per facilitar-ho, s'ampliarà la zona industrial de La Farga en uns 100.000 metres quadrats, fins al Planeta Màgic.