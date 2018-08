El tractament de l'apnea del son millora la disfunció erèctil

Un estudi d'investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida), coordinat per Ferran Barbé, ha demostrat que el tractament de l'apnea del son permet millorar la disfunció erèctil. L'estudi, pulicat a PLoS One, ha confirmat l'estreta relació entre la síndrome de l'apnea obstructiva del son i la disfunció erèctil que afecta un de cada dos homes amb aquest diagnòstic i ha constatat la millora en la satisfacció sexual dels pacients que van seguir el tractament, analitzant dades de 150 pacients diagnosticats amb apnea obstructiva del son als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida entre el 2013 i 2016.

«L'estudi ha revelat una prevalença de disfunció erèctil del 51%, la qual cosa confirma la relació entre totes dues patologies i obre la porta a la implementació de programes de cribratge», assegura la doctora que ha liderat la investigació, Mercè Pascual.

La meitat dels pacients van rebre tractament amb pressió positiva contínua a les vies respiratòries durant tres mesos i van reportar un augment significatiu de la seva satisfacció sexual.

Tot i això, segons els investigadors, no va ser possible confirmar l'eficàcia d'una estratègia terapèutica focalitzada únicament en el tractament amb pressió positiva contínua a les vies respiratòries per tractar la disfunció eréctil.

«El tractament no va tenir cap impacte en els perfils psicològics, hormonals o bioquímics dels pacients, per la qual cosa l'estudi no va poder determinar de manera concloent que la pressió positiva contínua en les vies respiratòries sigui eficaç com a tractament exclusiu de la disfunció eréctil en pacients amb apnea obstructiva del son», diu el coordinador de l'estudi, Manuel Sánchez de la Torre.